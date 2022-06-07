HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ “TERCİH ETTİĞİMİZ SİSTEMDE DAR GELİRLİ KAZANMIYOR” DERKEN, BANKALARIN AYLIK KÂRI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 707.8 ARTTI.

ENFLASYONLA “BÜYÜME”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yine çok tartışılacak sözler: “Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Kur korumalı TL’ye geçerek doları frenledik. Bu sistemden dar gelirliler hariç, üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar.”

YİNE BANKALAR KAZANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun açıklaması ise asıl kâr edenin bankalar olduğunu gösterdi: Sektörün kârı Nisan’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707.8 artışla 34.9 milyar TL'ye, 4 aylık kâr da 20.7 milyar TL’den 98.2 milyar liraya yükseldi.

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Dar gelirliyi değil, faizciyi ihya ettiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar” derken, BDDK bankaların nisan ayındaki kârının geçen yıla göre yüzde 707.8 arttığını, 34.9 milyar tl’ye yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ankara Kızılcahamam’da, Türkiye’nin enflasyon hedefleri ve 2023 yol haritası anlatırken, “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar” demesi acı bir itiraf olarak değerlendirildi. t24’ün haberine göre, Nebati şunları kaydetti: “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.”

Bankalar kârlarını katladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankacılık sektörünün Nisan ayına ilişkin kârlılık oranlarını açıkladı. Buna göre, sektörün kârı Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL'ye yükseldi. Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk dört ayında 20,7 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi. BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı Nisan itibarıyla yüzde 2,75 oldu. Bu oran 2021’in aynı döneminde yüzde 3,74 seviyesindeydi. Çekirdek sermaye yeterlilik oranı Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 14 olarak kaydedilmişti. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıktı.

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Ekonomide alarm: Dolarizasyon yüzde 72

Ekonomiye olan güvensizlik, döviz hesaplarını patlattı. Banlardaki TL mevduatı yüzde 28’e gerilerken, dolar hesaplarının payı yüzde 72’ye ulaştı. gazeteduvar’ın haberine göre, hükümetin, kur korumalı mevduat başta olmak üzere getirdiği çeşitli teşviklere rağmen, döviz hesaplarının payı günden güne artmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduatın (KKM) devreye girdiği ilk hafta TL mevduatın KKM hariç toplam mevduat içindeki payı 37,35 seviyesinde iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs haftası verisinde KKM hariç TL mevduatın payı yüzde 28,15’e geriledi. KKM dövizdeki değişime duyarlı olduğu ve mevduat getirisi kurdaki değişime göre mudilere sunulduğu için dövize endeksli olarak değerlendiriliyor. Döviz mevduatının payı ise KKM devreye girdiği ilk hafta KKM ile birlikte yüzde 62,05 seviyesinde iken 27 Mayıs itibariyle KKM ile birlikte döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71,84’e çıktı. Sonuçta, KKM’nin devreye girdiği ilk haftadan bu yana TL mevduatın payı 9.2 puan azalırken dövize endeksli mevduatın payı 92 puan artmış oldu.

Haber Merkezi

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Fırınlar kapanıyor

Fırıncılar artan maliyetleri karşılayamamaktan şikayetçi. Urfa, Mardin ve Adıyaman’da fırıncılar ekmek üretemeyecek duruma geldiklerini ve iş yerlerini kapatacaklarını söylüyor. Fırıncı odaları başkanları bu illerde iş yerlerinin yoğun şekilde kapanmaya başladığını söylüyor. Fırıncılar ve bağlı oldukları esnaf odası başkanlıkları yaptıkları açıklamalarda esnafın yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Urfalı bir grup fırıncı Rabia Meydanı’nda yaşadıkları sorunları aktaran bir basın açıklaması yaptı. Fırıncılar adına konuşan esnaf Eyüp Polat, yeterli zam yapılmaması ve maliyetlere ilişkin düzenlemelerin gerçekleşmemesi durumunda esnafın tek tek kepenk kapatacağını söyledi. Bir torba unun 500 lira olduğu bir dönemde artık ekmek çıkaracak güçlerinin kalmadığını belirten Polat, her şeye zam serbest iken ekmek zammının rayiçe tabi tutulmasının haksızlık olduğunu belirtti.

Fırıncılar kepenk kapatıyor, işçiler işsiz kalıyor

Türkiye’de en çok buğday üretimi yapılan illerin başında gelen Urfa’da fırını olan esnaf Mehmet Deliktaş, şu an için Urfa dahil ülkedeki tüm fırıncıların zararına çalıştığını aktardı. Deliktaş, son üç ay içerisinde kendi bulunduğu bölgede altı fırıncının kepenk kapattığını söyledi. Urfa Fırıncılar Odası başkanını eleştiren Deliktaş, oda başkanının her seferinde ‘Her şey yolunda’ açıklamaları yaptığını, kendi fırını olmadığı için piyasadan ve esnafın yaşadığı sorunlardan bihaber olduğunu söyledi. Bir işçinin sigorta priminin 1700 lira olduğunu bununla beraber tüm girdi kalemlerinde yüzde iki yüze varan artışların olduğuna dikkat çeken Deliktaş, uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde kendisinin de en fazla üç hafta dayanabileceğini aktardı.

Haber Merkezi