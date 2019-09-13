"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Darbeler AB yolunu tıkadı

13 Eylül 2019, Cuma
Türkiye tarihindeki askerÎ darbeler, demokrasi ve insan hakları alanlarında ülke içinde yaptığı tahribata ek olarak Türkiye’nin Avrupa’yla olan ilişkilerini derinden yaraladı.

12 Eylül askerî darbesinin gerçekleştiği dönemde Türkiye için AB (AET) perspektifi diye bir şey yoktu. Avrupa ile ilişkilerin en önemli merkezi, 1949’dan bu yana üyesi olunan Avrupa Konseyi’ydi. Darbe, Türkiye’nin Avrupa’yla, özellikle de Avrupa Konseyi’yle ilişkilerini derinden yaraladı. 12 Eylül 1980’de konjonktür 1960 veya 1971’den çok farklıydı. Yunanistan, İspanya ve Portekiz birkaç yıl önce askeri rejimler ve diktatörlüklerden kurtulmuş, Avrupa Konseyi’nde yerlerini almışlardı.

Türkiye’deki darbe Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) 30 Eylül 1980 tarihli genel kurul toplantılarının gündemine alındı. Oturumda söz alan Alman parlamenter Erich Mende, içinde kendisinin de bulunduğu bir parlamenter heyetinin Nisan 1980’deki Türkiye ziyaretini özetledi: “O dönem başbakan olan Ecevit’le konuştuk. Demirel’le görüştük. General Evren de dâhil olmak üzere askeri çevrelerle görüştük. İki büyük parti (CHP ve AP) işbirliği yapsın, içinde Ecevit ve Demirel’in de yer alacağı geniş bir koalisyon kurulsun diye ısrar etmemiz için askerler bize adeta yalvardı. Aksi halde, istemedikleri halde yeniden müdahale edeceklerini söylediler”. 

AVRUPA’YI İKNA EDEMİYORDU

Dw Türkçe’nin haberine göre, Türkiye dönemin jeopolitik konjonktürü sayesinde 12 Eylül sonrası Avrupa Konseyi’nden, yani Batı’dan kopmaktan zor da olsa kurtulabildi. Buna karşılık, Türk parlamenterlerin AKPM’deki koltukları Ocak 1984’e kadar boş kaldı. AKPM, Türkiye’de demokratik seçimler yapılıncaya kadar yeni bir Türk heyetine geçit vermedi. 12 Eylül rejimi dibe vuran Türkiye imajını düzeltmek için demokrasi sözü veriyor, ancak Avrupa’yı ikna edemiyordu. İnsan hakkı ihlalleri nedeniyle beş Avrupa ülkesi (Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka) Türkiye’ye karşı “devletlerarası” dava açmak için 1 Temmuz 1982’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Bu başvuru, Türkiye’nin 1984’ten itibaren yavaş yavaş parlamenter rejime dönmeye başlaması ve “demokratikleşme” vaadi karşılığında 7 Aralık 1985 tarihinde geri çekildi. Yunanistan, İspanya ve Portekiz 1980’lerin başlarında AET üyesi olmaya başlamıştı. Türkiye ya Avrupa ailesine dönecek ya da aileden dışlanacaktı. Ankara, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstleneceği Kasım 1986-Mayıs 1987 döneminde iki önemli adım attı: Ocak 1987’de Türkiye’ye karşı AİHM önünde bireysel başvuru hakkını tanıdı, Nisan 1987’de ise AET üyeliğine başvurdu. Turgut Özal 27 Eylül 1989’da Başbakan sıfatıyla AKPM genel kuruluna hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin AİHM’nin zorunlu yargı yetkisini tanıdığını ilan edecekti.

 

Etiketler: AB, Türkiye, 12 Eylül, darbe, demokrasi
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsimler değişti, anlayış kaldı

    Darbeler AB yolunu tıkadı

    Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

    Netanyahu: İran'ın tehditlerine katlanmayacağız

    BM'den kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik eylem planı

    ABD savaş suçu iddialarını reddetti

    Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 kişi öldü

    'Yıl sonunda pozitif büyüme bekliyoruz'

    '12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır'

    Google, Fransa'ya 1 milyar euro ceza ödeyecek

    Başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

    Yargıtay karar verdi: Cumhuriyet yazarları salıverilecek

    İdlib'e hava saldırısı: 1 çocuk öldü

    İBB'den fırtına uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı 24 büyükelçinin atamasını yaptı

    Uluslararası Af Örgütü Uygur rektör için Çin devlet başkanına mektup yazdı

    DSÖ'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

    Facebook'tan Netanyahu'ya mesaj engellemesi

    Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

    AB Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzatıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Toptan cezalandırma olmaz, olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsimler değişti, anlayış kaldı
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın, Suriye’de tefrika fitnesine desteği...
    Şükrü BULUT

    Dini cemaatlerde ve tarikatlarda demokratikleşme mümkün mü?
    Ahmet BATTAL

    İnkılâp, devrim, ihtilâl, evrim, darbe, post…
    Genel

    Darbeler AB yolunu tıkadı
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt’e acımak değil, onları tebrik etmeli!
    Süleyman KÖSMENE

    Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner
    Faruk ÇAKIR

    12 Eylül’ler nasıl önlenir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.