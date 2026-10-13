Hürmüz için Umman'la mutabakat

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile mutabakata vardıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, boğazın yeniden açılmasının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. İran basınında yer alan haberlere göre Garibabadi, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Boğazın açılması ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardıklarını söyleyen Garibabadi, gerekli şartların sağlanması halinde İran ve Umman'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt yaptırabileceğini ifade etti. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt yaptırılmasının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Garibabadi, boğazın ancak ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda açılacağını kaydetti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.