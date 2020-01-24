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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor

24 Ocak 2020, Cuma 00:49
Türkiye, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 91. Sıraya geriledi. Bu gerilemenin hukuksuzlukların artması, Meclis’in işlevini kaybetmesi gibi antidemokratik uygulamalardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2019 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 180 ülkenin değerlendirildiği endekste, Türkiye 39 puan alarak 91’inci sıraya geriledi. İstanbul’da bulunan Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıla göre 2 puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düştü.

Açıklamada, 2013-2019 yılları arasında en çok düşüş yaşayan üç ülkeden biri olan Türkiye’nin, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra gerilediğine dikkat çekildi. Bu dönemde, en çok puan kaybeden diğer iki ülke ise Macaristan ve Saint Lucia olarak kaydedildi.

Meclis işlevini kaybetti

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki bu gerilemesini “gücün, otoriter rejimlere benzer bir yoğunluk ile yürütme erkinde ve tek elde toplanması, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlâller, kamu kurumlarının, özellikle de denetleyici ve düzenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirmesi, Meclis’in denetleme ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olması” ile açıkladı.

“Cezasızlık ve yargının yolsuzlukla mücadele gücünün zayıf olması endeksteki düşüşün nedenleri arasındadır” denilen açıklamada, bazı adlî istatistiklerden örnekler verildi. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığındaki suçlar için verilen ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararlarının oranının yüzde 29’dan yüzde 47’ye, Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığında ise oranın yüzde 23’ten yüzde 45’e yükseldiği belirtildi.

Kamu ihaleleri şeffaf değil

Dernek, Türkiye’de kamu ihalelerinin yeterince şeffaf olmadığına da dikkat çekti. “Türkiye’de Kamu İhale Kanunu’nda yapılan 200’e yakın değişiklik” değişiklik eleştirilerek 2004 yılında yüzde 75 olan açık ihale oranının 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 63’e kadar düştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kamu ihalelerinin gerekli şeffaflık, denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarından yoksun bir biçimde yürütülmesi, ahbap çavuş kapitalizmi eleştirilerini arttırmaktadır “ ifadesi kullanıldı. “Kamu kaynaklarının denetlenemediği” belirtilerek “siyasetin finansmanı ile siyasal etik konularını düzenleyen yasal çerçevenin zayıflığının yolsuzluk riskini arttırdığına” vurgu yapıldı.

Ülke tarihindeki en düşük sıra

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin bu endekste “ülke tarihindeki en düşük sırayı aldığını” vurgulayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı E. Oya Özarslan, “bu durumun kamu kaynaklarının dağılımı konusunda gittikçe artan kaygıları derinleştirerek sosyal eşitsizliklere neden olduğunu” ifade etti. Özarslan, bu durumun aynı zamanda Türkiye’nin “rekabetçiliğini ve yatırım çekebilme kapasitesini düşürdüğünü” kaydetti. Özarslan, “Acilen kurum ve kuralların işlediği ve denge denetleme mekanizmalarının bulunduğu tam demokratik bir sisteme dönülmeli” çağrısında bulundu.

Etiketler: demokrasi, yoksulluk
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