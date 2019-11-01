AKP’Lİ VEKİL YENEROĞLU: ‘ÖZGÜRLÜKÇÜ, KATILIMCI, ÇOĞULCU BİR DEMOKRASİ İLE DEVAM EDELİM’ DEDİM, CUMHURBAŞKANININ PARTİDEN İSTİFAMI İSTEDİĞİNİ ÖĞRENDİM.

CEVAP: “BUNLARI BİLİYORUZ”

“DEMOKRASİ ve insan hakları ihlalleri karşısında yaşadığım rahatsızlıkları parti içinde ve kamuoyu ile birçok kez paylaştım” diyen İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, kendisini Genel Merkeze davet eden AKP Genel Sekreterine de bu endişelerini söylediğini, “Bunları biliyoruz” cevabı aldığını ve Cumhurbaşkanının “İstifa etsin” mesajının iletildiğini belirterek partiden ayrıldığını açıkladı.

ON BİNLERCE İNSAN MAĞDUR

Yeneroğlu son tweetlerinde KHK’lı şehit Zekeriya Altunok’un mağduriyetine dikkat çekmiş; “Bir kişinin bile haksız yere mağdur edilmesi küçük kıyametimiz olması gerekirken bir hukukçu olarak adım kadar eminim ki, on binlerce insan haksız yere cezaevinde ve/veya ihraç edilmiş. Artık hukuksuzluklar kanıksandı, vicdanları köreltti, toplumu kemiriyor” mesajını paylaşmıştı.

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Demokrasi istedi istifası istendi

Partisine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu partideki görevlerinden istifa etti. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini söyledi.

AKP İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısıyla AKP’deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini belirterek, “Türkiye’nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarım karşılık bulmadığı için katılmadım” dedi. Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonraki olağanüstü hal dönemindeki uygulamalara işaret eden Yeneroğlu, “Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik birimlerinin bazen ölçüyü aştığı ve ölçüyü aştığı durumda da benimle de mutlaka ciddî tartışmalara ve ayrışmalara girdiği bir süreçti. Geldiğim nokta itibariyle son iki, üç yıl içinde partimle, partimin politikaları doğrultusunda birçok huzursuzluk yaşadığımı, özellikle Türkiye’nin demokratikleşme süreci içinde insan hakları ihlâlleri noktasında demokratik kurumların zarar görmesi ve tahrip edilmesi gibi rahatsızlık yaşadığımı, birçok konuda hem parti içinde hem de parti dışında da birçok görüşümü kamuoyuyla paylaştım” diye konuştu.

Lider talimatıyla siyaset yapılamaz

Yeneroğlu, yeni kurulacağı dillendirilen partilere geçip geçmeyeceği yönündeki bir soruya ise şu cevabı verdi: “Türkiye’de muhafazakârlar açısından baktığımız zaman Türkiye’nin Alevî sorununa cevap vermeyen bir demokratik hareketin bundan sonra olamayacağını düşünüyorum. Türkiye’nin Kürt sorununu reddeden bir hareketin bundan sonra demokratlık çıtasını geçemeyeceğini düşünüyorum. Bu çerçevede de sadece liderlerin talimatları doğrultusunda şekillenen bir partiden daha ziyade AK Parti’nin başlangıcında olduğu gibi, konuşan Türkiye tasavvuruna sahip bir anlayış içerisinde siyaset gerçekleştirilmesini düşünüyorum. Ben bu siyasetin içinde olurum olmam, bununla ilgili hiçbir kanaatim yok. Milletvekilliğinden de istifa edebilirim, onu da belirttim zaten. Bu konuyu önümüzdeki günlerde değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım.”

Demokratikleşme noktasında ciddî meseleler var

Partideki arkadaşlarıyla değerlendirme yaptığını aktaran Yeneroğlu, şöyle konuştu: “Bu değerlendirmelerin neticesinde de bugün partimizin Genel Sekreteri olan değerli dostum Fatih Şahin Bey beni Genel Merkez’e dâvet ettiler. Kendileriyle Genel Merkez’de bir görüşme yaptım. Bu görüşmede de yine gerekçelerimi, düşüncelerimi, Türkiye’nin geleceği için ciddî mânâda endişe duyduğumu, bu endişelerimin sonuçta bireysel endişe olmadığını, bu endişelerin dış dünyada da ciddî manada karşılık bulduğunu, Türkiye’nin itibarına zarar verilen bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı, Türkiye’nin demokratikleşmesi noktasında önümüzde ciddî meselelerin olduğunu, bunların aşılması konusunda AK Parti’nin tekrar kuruluş ilkelerine, ideallerine dönmesi gerektiğini, tekrar özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi noktasında yeni bir Türkiye tasavvuruyla yol almamız gerektiğini belirttim. Sayın Genel Sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da bu konuların konuşulduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, şahsımın AK Parti’den istifa etmem noktasında bir kanaat ifade ettiğini bildirdiler. Ben de kendilerine teşekkür ettim.”