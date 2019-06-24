Demokrasi kazandı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu büyük bir farkla önde tamamlarken, rakibi Binali Yıldırım kendisini tebrik etti ve destek sözü verdi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde sandıkların saat 17:00 itibarıyla kapanmasıyla birlikte oy verme işlemi sona ererken sandıklardan sayım sonuçları da gelmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03 oy alırken rakibi Binali Yıldırım 45,09 oranında oy aldı.

Şatafat, kibir israf ve ötekileştirme bitecek

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimlerle 16 milyon İstanbullu’nun adalete olan güveninin tazelendiğini belirterek, “Artık İstanbul’da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır” dedi. İmamoğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, “Daha hızlı metro yapmak gibi mülteci konuları gibi İstanbul’un acil sorunlarında uyumlu bir şekilde çalışmanın önemi ortadadır. Hiçbir siyasi mesele, vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin, yoksulluğundan, barıştan, eğitimden asla ve asla önemli değildir” ifadesini kullandı. İmamoğlu, Erdoğan’ı ziyaret etmek istediğini belirterek, “Sizi en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum. Vatandaş hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir” diye konuştu.

Kalp kırmayın

İmamoğlu şöyle devam etti; “Göreceksiniz o da olacak; her şey bu güzel İstanbul’da çok güzel olacak. Tabii ki bu güzel akşam da mutlu olacağız, umutlu olacağız, sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bütün vatandaşlarımızı en hassasa şekilde davranmaya davet ediyorum bu bir zafer değil yeni bir başlangıçtır. Yarından itibaren ben 16 milyon insana eşit davranacağımızı duyurmak istiyorum. “

Tebrik etti, destek sözü verdi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerin sonuçları ile ilgili yasağını kaldırdığını hatırlattı. Yıldırım, şunları kaydetti; “Seçim demek, demokrasi demektir.

Bu seçimler de Türkiye’de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur.” Bu sonuçların İstanbul’a, İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, “Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Söz de karar da milletindir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Milletin demokrasi dersi verdiğini belirten Akşener, “Sözlerimin başında yine ve yeniden büyük bir demokrasi dersi veren Türk milletini selamlıyorum. İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini İstanbullu bir kez daha ifade etmiştir.

Milletimiz ‘Ben yaptım oldu’ diyenlere, ‘Dur orada, söz de karar da milletindir’ demiştir. Milletimiz İmamoğlu’nu seçerek gasp edilen hakkını geri vermiştir. Türk milletine yazdığı bu demokrasi destanı için bir kez daha şükranlarımı sunuyor ve Sayın İmamoğlu’na başarılar diliyorum. Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.