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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Deprem bağışları yerine neden ulaşmadı?

11 Mayıs 2024, Cumartesi 07:00
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Deprem bağışları bir yıldır tamamı yerine neden ulaşmadı? Hesapta bulunan toplanan yardımlar bir an önce bölgeye ulaşmalıdır” dedi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapsamında yapılan bağışların tutarı, bağışların ne kadarının bölgenin ihtiyaçları için kullanıldığı ve bağışçılar tarafından yapılan bağış tutarlarının kampanya hesabına yatırılıp yatırılmadığına ilişkin İçişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesini Bakan Ali Yerlikaya cevapladı.

Gürer’in, 2023 yılında yönelttiği bir başka soru önergesini cevaplayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bağış kampanyasında 85 milyar 697 milyon 129 bin TL’sinin toplandığını ve bağış yatırma işlemlerinin devam ettiğini belirtmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son cevabında ise bağış hesabında toplanan tutarın 133 milyar 216 milyon 444 bin 143 TL olduğunu, 83 milyar 784 milyon 910 bin 635 TL’sinin harcandığını ve yapılan harcamaların 48 milyar 975 milyon 698 bin 500 TL’sinin afetzedelere yapılan nakdi ödemeler olduğunu açıkladı. Bakan tarafından önergenin cevaplandığını, o gün için toplanan toplam tutarın 85 milyar TL olduğu ve bağış yatırma işlemlerinin devam ettiği, toplanan bağışlardan ise 56 milyar 563 milyon 536 bin TL’sinin deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşıma kira ödemesi, çadır, konteyner, wc, gıda ve hijyen kolisi alımlarında kullanıldığını bildirildiğini söyleyen Gürer, deprem felaketinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bağışların neden yatırılmadığını kamuoyu gündemine taşımıştı.

133 MİLYAR TOPLANDI, 83 MİLYAR HARCANDI

Gürer, Yerlikaya’nın kampanya kapsamında bağış hesabına 133 milyar 216 milyon 444 bin 143 TL toplandığını açıkladığını belirterek, “Bakan Yerlikaya, Kampanya hesaplarında bulunan tutarın kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirilmekte olup afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmaları kapsamında kullanılacaktır. Bağış hesabında 133.216.444.143-TL toplanmış olup 83.784.910.635-TL’si harcanmıştır. Harcanan tutarın 48.975.698.500-TL’sini afetzedelere yapılan nakdi yardım ödemeleri (hasar hane ödemesi, taşınma yardımı, vefat edenlerin yakınlarına ödeme, kira ödemesi ve tahliye ödemesi) ve 34.809.212.135-TL’sini barınma giderleri (çadır-konteyner ahım ve konteyner altyapısı, gıda-hijyen seti alımı ve Esenkart ödemeleri) oluşturmaktadır” açıklamada bulunduğunu bildirdi. Fethi Gürer, bağış kampanyasında toplanan yardımların bölgeye bir an önce yansıtılmasının önemine vurgu yaparak, “Bir yardım kampanyası dahi depremin ardından geçen süreçte tamamı bölgeye ulaşmaması, bu bağlamda planlama sorununun göstergesidir. Bir yılı geçmiş kampanya yapılalı ve yardımlar toplanıp AFAD hesabına yatmış ve de halen tamamı bölgeye ulaşmamış. Orada sorun yaşayan, mağdur olan binlerce yurttaşımız var. Deprem bağışları bir yıldır tamamı yerine neden ulaşmadı?.. Hesapta bulunan toplanan yardımlar bir an önce bölgeye ulaşmalıdır” dedi.

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