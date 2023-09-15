Depremzedeye eşya yardımı unutuldu

6 ve 20 Şubat depremleri sonrasında, iktidar tarafından depremde hasar gören eşyalar için depremzedelere nakdi eşya yardımı yapılacağı açıklandığını hatırlatan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur söz verilip, başvuruları alınıp ödenmeyen eşya yardımını Meclis gündemine taşıdı.

Dilekçeler alınmasına, eşya hasar tespit komisyonları kurulmasına ve formlar düzenlenmesine rağmen depremzedelerden eşya yardımı alan olmadığını bildiren Güzelmansur, iktidar tarafından depremin sıcaklığıyla söz verilen sonrasında da unutulan vaatlerden birinin de eşya yardımı olduğunu söyledi. Eşya yardımının akıbetiyle ilgili Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Güzelmansur’un yazılı soru önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanmasını istediği şu soruları yöneltti: “Hatay’da yıkık ve acil yıkılacak konut ve ticarethane sahibi depremzedelerden kaçı eşya yardımı için başvurmuştur? Bunlardan kaçına, ne kadar ödeme yapılmıştır? Depremden zarar gören diğer 10 ilde, iller bazında, yıkık ve acil yıkılacak konutların sahibi depremzedelerden kaçı eşya yardımı için başvurmuştur? Bunlardan kaçına, ne kadar ödeme yapılmıştır?” Ankara - Adnan Solmaz

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