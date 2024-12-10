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10 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Devlette israf var

10 Aralık 2024, Salı 04:28
TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, kamunun halen yeterince tasarruf yapmadığına dikkat çekerek, “2025 bütçesinde deprem etkisini hariç tutsak bile kamu harcamalarında artış öngörülüyor” dedi.

Devletteki israfın faturası halka
Yine itibardan tasarruf edilmedi
Eli de cebi de delik sistem
İsrafa vergi dayanmıyor

 

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), kuruluşunun 20’nci yılı dolayısıyla Diyarbakır’da çok sayıda iş insanı ve STK temsilcilerinin katıldığı ‘Küresel Riskler ve Yerel Çözümler’ temalı bir zirve düzenledi. Özilhan, “Bütçe büyüklükleri enflasyon hedeflerinin üzerinde. Hem bütçe harcamaları artıyor hem bütçe gelirleri, yani vergiler. Vergi oranları yükseltilince bu durum fiyatlara yansıyor ve yine enflasyona yol açıyor. Vergi oranlarını yükseltmeden önce kayıtdışı ile mücadele edilmeli ve vergi tabanı genişletilmeli. Toplanan vergilerin nerelere harcandığı da önemli. 2025 bütçesinde deprem etkisini hariç tutsak bile kamu harcamalarında artış öngörülüyor. Yani enflasyonla mücadelede beklediğimiz katkıyı göremiyoruz. Kamu harcamalarında nerelerde kesinti yapabiliriz ve kamu tasarruflarını nasıl artırabiliriz? Bu konuyu yeteri kadar tartışmıyoruz. Çok ciddi bir kamu harcama reformuna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Kamu da tasarrufa gitmeli

Turan da dezenflasyon için sıkı para politikasına ve ekonomideki soğumaya devam edilmesi gerekeceğini, bunun da hem reel kesimin hem de hane halkının karşı karşıya olduğu zorlukların bir süre daha devam edeceğini anlamına geldiğini söyledi. Ekonomim’in haberine göre Turan, “Nasıl ki toplumun her kesimi bu yükü sırtlanıyor, kamunun da önemli ölçüde tasarrufa gitmesi çok mühim. Çalışanlar fedakarlık yapıyor, iş dünyası da fedakarlık yapıyor, ama toplum aynı fedakarlığı kamudan da görmek istiyor” diye konuştu. Turan, “Önümüzdeki dönemde, doların Euro karşısında değer kazanması, ithalatta doların, ihracatta Euro’nun ağırlık taşıdığı ülkemizde, ihracatçı üzerindeki baskıyı daha da artırabilecek. Bazı mücadeleler ancak uzun dönemli bir strateji ile kazanılabilir. İhracatımızın rekabet gücünü TL’nin değerini düşürerek değil, üretim yapımızı değiştirerek, verimliliğimizi artırarak, teknolojiyi daha fazla kullanarak sağlayabiliriz” dedi.

Haber Merkezi

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