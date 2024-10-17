İsrafa vergi dayanmıyor

Kamuda tasarruf yerine halktan yeni vergiler almaya hazırlanan iktidar hoyrat harcamalarını Eylül’de de sürdürdü. Merkezi yönetim bütçe rakamları israf harcamalarından vazgeçilmediğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 100,5 milyar lira açık verdi. Dokuz aylık bütçe açığı ise 1 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Açık, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 110 oranında büyüdü. Ocak-Eylül döneminde sadece faize 912,7 milyar TL ödendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının sorumlusu olarak emeklileri gösterdi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Şimşek, “Geçen sene seçim öncesi EYT hayata geçirilmiş. EYT’nin bu sene etkisi milli gelire oranla yüzde 2. EYT’nin etkisini çıkartırsanız, bütçe açığı kalmıyor” dedi. Ancak bütçe rakamları iktidarın, tasarruf genelgesine rağmen israf harcamalarını sürdürdüğünü, birçok kalemde yıl sonu ödeneklerinin dokuz ayda tüketildiğini gösterdi.

TEMSİL VE TANITIM ÖDENEĞİ TÜKENDİ

Tasarruf genelgesinde yüzde 25 oranında kesinti yapılacağı belirtilen temsil ve tanıtım harcamalarında yılsonu ödeneği aşıldı. Mayıs ayında yayımlanan genelgede “Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç; açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle, gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır” denilmesine karşın dokuz ayda harcamalar bir yıllık ödeneğin 115 milyon TL üzerine çıktı. Geçen yılın Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 116 oranında artan temsil ve tanıtma harcamaları 1 milyar 969 milyon TL’ye ulaştı. Kırtasiye, yayın, baskı ve cilt giderleri başlığı altındaki harcama kaleminden Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 225 milyon TL tutarında harcama yapıldı.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK YÜZDE 118 ARTTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından harcanabilen ve hesabı sorulamayan örtülü ödenekten dokuz ayda 8 milyar 354 milyon TL’lik harcama yapıldı. AKP iktidarlarında denetimsizliğin, israfın simgesi olarak öne çıkan örtülü ödenek kaleminden yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 118 oranında arttı. Kamunun israf harcamaları arasında gösterilen kiralama işlemlerinin de tasarruf genelgesine rağmen devam ettiği ortaya çıktı. Son dönemde artan uçak kiralama giderleri için Ocak-Eylül döneminde 4 milyar 491 milyon lira tutarında rekor harcama yapıldı. Aynı dönemde araç kiralamaya da 3 milyar 17 milyon TL aktarıldı.

Haber Merkezi