Devletteki israfın faturası halka

Halk TV yazarı Fikret Bila, iktidarın şatafatlı hayat tarzı ve kontrolsüz kamu harcamalarının neden olduğu enflasyonun faturasının vatandaşa kesildiğini söyledi.

Yine itibardan tasarruf edilmedi

Eli de cebi de delik sistem

İsrafa vergi dayanmıyor Gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve yükselen gıda fiyatları ile Türkiye’de düşük ve sabit gelirli halkın hayat şartlarının giderek zorlaştığını belirtti. Bila, Türkiye’de vatandaşların en büyük sorununun hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün her geçen gün azaldığını belirtti ve açıklanan resmî enflasyon oranları ile halkın hissettiği pahalılık arasında büyük farklar olduğunu aktardı. Haber Merkezi

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