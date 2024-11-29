Yine itibardan tasarruf edilmedi

11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü’de COP29 İklim Zirvesi’ne Erdoğan’ın beraberinde 1860 kişiyi götürmesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “AKP’li yöneticiler, milletvekilleri ve hükümete yakın STK’ların Azerbaycan’a götürüldü. Bu insanlar ortalama 3 gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi” diyerek tenkit etti. Devlet imkanlarıyla sağlanan katılımı israf olduğunu söyleyen Özgür Karabat, “Sözde tasarruf tedbirleri uygulayan AKP, kendi konforundan taviz vermemeyi sürdürüyor” dedi.

Sadece uçak ve konaklama bedellerinin 100 milyon lirayı aştığını, iklim zirvesinde yapılan bu israfın toplantının amacına da aykırı olduğunu belirten Karabat, “AKP’nin Azerbaycan’a götürdüğü 1.860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP’ye nasip oldu” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Kara - ANKARA

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