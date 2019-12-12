Dış politika askerileşiyor

LİBYA’YA ASKER GÖNDERME AÇIKLAMASINA UZMANLARIN YORUMU: DİPLOMASİ ÇÖKTÜ. BU DURUM TÜRKİYE’Yİ SONU GELMEZ ÇIKMAZLARA SÜRÜKLEYEBİLİR.

Askerî güç öne çıktı

Prof. Dr. İlhan Uzgel: “Türkiye’nin Libya’ya aske-rî yardım yaptığını herkesin bildiği bir süreçte asker göndermekten söz etmesi dış politikasında askerî gücün öne çıktığının vurgulanması anlamı taşıyor. Diyalog süreci biterse dış sorunlar asla bitmez.”

Savaş heveslisi gibi algılanır

Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek: “Asker gönderme söylemi ile birlikte Türkiye’nin dünyada sürekli savaş heveslisi gibi algılanma risk artar.”

Soli Özel: “Dış ilişkiler dediğim dedik bir tarzla yöneti-lmeye çalışılıyor ve yönetilemiyor.”

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Dış politika askerîleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimalini gündeme taşıması, “dış politikada yeni kriz” olarak görülüyor. Uzmanlar Türk dış politikasının giderek “askerîleştiği” uyarısı yapıyor.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın imzalanmasının yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Libya isterse oraya Türk askeri de yollarız” açıklaması yapması, Türk dış politikasına ilişkin yeni sorgulamaları da beraberinde getirdi. TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nden Doç. Burak Bilgehan Özpek, Erdoğan’ın “asker gönderme” söylemi ile birlikte Türkiye’nin dünyada sürekli bir “savaş heveslisi” gibi algılanma riskinin artacağını düşünüyor. “Doğu Akdeniz’de neden Mısır’la, Suriye’yle, İsrail’le ya da Yunanistan’la anlaşılarak sorun çözülmeye çalışılmıyor da, başka yollara sapılıyor” sorusunu soran Özpek, “Tamam Libya’da meşrû, ama zayıf bir hükümet var. Hafter güçleri ilerleyince de Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşma kadük olacak” diyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 aldığını da hatırlatan Özpek, “Çok boyutlu bir pragmatizm altında çok boyutlu sorunlara boğulmuş bir Türk dış politikası görüyoruz. Bitmez tükenmez bir çatışma dürtüsüyle hareket eden bu politikanın sürekli kendine düşman oluşturması ne yazık ki savaş hevesliliğinden başka bir şey olmuyor” yorumu yapıyor.

Türk diplomasisi çöktü

DW Türkçe’ye göre, Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. İlhan Uzgel, Türkiye’nin Libya’ya zaten askerî yardım yaptığını herkesin bildiği bir süreçte “asker göndermekten” söz etmesinin Türk dış politikasında “askerî gücün öne çıktığının vurgulanması” anlamı taşıdığını söylüyor. Uzgel’e göre bu vurguyla Türkiye, Rusya’yı açıkça karşısına alıyor. Uzgel, “Rusya’nın eli de armut toplamaz elbette ki. Elinde İdlib başta olmak üzere bir sürü kozu var. Trablus yönetimini daha çok sıkıştıracağı açık. Rusya, Hafter’e desteğini güçlendirecek” diyen Uzgel, “Türk dış politikası giderek askerileşiyor. Dış politikada diyalog sürecini bitiren Türkiye’nin yaptığı her dış politik hamlede sürekli bir karşı oluşturması, dış politik sorunların asla bitmeyeceği anlamına geliyor” uyarısı yapıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Soli Özel’e göre de Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınması Türk dış politikasındaki en temel soruna işaret ediyor. Özel, bu sorunu “diyaloğun bitmesi” olarak tanımlarken, “Türk diplomasisi çöktü. Mutlak haklılığa dayalı, -dediğim dedik- bir tarzla uluslar arası ilişkiler yönetilmeye çalışılıyor. Sonuç olarak da yönetilemiyor” diyor.