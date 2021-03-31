Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin “Kâinata değişmem” dediği Talebesi, Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp için, vefatının 50. yıldönümü vesilesiyle 2 Nisan Cuma günü gazetemizi özel sayı olarak çıkaracağız.

Ek gazete taleplerinizi bugün akşama kadar 0(531) 609 65 56 no’lu telefona bekliyoruz.

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