Düzce - Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem - Düzce'de eğitime bir gün ara verildi

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıklandı.

Büyük bir korku ve paniğe sebep olduğu öğrenlilen sarsıntı sebebiyle Düzce'de ve çevresinde vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçireceklerini aktardı.

18 artçı deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır." denildi.

AFAD Başkanı Sezer, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

22 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde biri ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."

Sakarya ve Düzce'de eğitim öğretime bir gün ara

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

Vali Atay, yaptığı açıklama, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

İhbarları değerlendirdiklerini aktaran Atay, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu. Bunun haricinde olumsuz bir durum söz konusu değil. Yıkılan bir ahır var, çatlamalar olan binalar var." diye konuştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.



Deprem İstanbul'da ve Ankara'da da hissedildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Can kaybı bilgisi bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Düzce Belediye Başkanı Özlü: Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

Özlü, depremin ardından NTV canlı yayınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür." dedi.

İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.

Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti

Geniş bir alanda hissedildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.

Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

Bolu ve Sakarya

Bolu'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü. İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.

Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

Deprem Sakarya'da da şiddetli hissedildi. Depremin ardından kentin büyük bölümünde vatandaşlar dışarı çıktı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

Kocaeli, Zonguldak ve Bartın

Kocaeli'nin İzmit başta olmak üzere birçok ilçesinde vatandaşlar depremin ardından dışarı çıktı.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda eşi Gürbüz Demirsoy ile bekleyen vatandaşlardan İnci Demirsoy, gazetecilere, deprem sırasında eşinin uyuduğunu belirterek, "Ben ayaktaydım, o anda sallandığımızı hissettim. Sonra eşimin yanına gittim. 'Sallanıyoruz.' dedim, çıktık sonra. Biz 1999 depremini de yaşadık. Evimiz hasar gördü. Hayatımız değişti ama o korkuyu yaşıyoruz her an." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Takip ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Merkez üssü Düzce olan ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz daima hazır. Büyükşehir153 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve Bartın'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü.