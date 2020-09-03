Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya: Bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlama kararına ilişkin, "Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Charlie Hebdo'nun aldığı bu kararın hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğüyle gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı. AA

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