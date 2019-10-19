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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Erdoğan'dan '120 saat' açıklaması

19 Ekim 2019, Cumartesi 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile mutabakat konusunda, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

'9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi'

Erdoğan, böyle bir ortamda teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin Türkiye'ye destek olmasını, aynı şekilde Türkiye ile Avrupa dahil tüm bölgede giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için destek verilmesini beklediklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef her iki konuda da tam tersi bir durumla karşılaştık. Tabii kimseye kulak asmadık. Kendi planlarımız doğrultusunda harekatımıza devam ettik. Baktılar ki Türkiye'yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. İki tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi."

Sahada ne kadar kararlı hareket edildiyse diplomasi yollarını işletme konusunda da o derece esnek olunduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendilerine Suriye meselesinin bugüne nasıl geldiğini anlattık ama bir şey söyledik; 'Biz, terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Zira biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Savaş hukukunda uluslararası siyasette devlet, devletle masaya oturur. Bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmaz, teröristlerle masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz de mi oturacağız? Yok böyle bir şey. Bizim kitabımızda bu yazmıyor ve bizim tarihimizden gelen terbiyede bu yok. Birileri oturuyor, varsın otursunlar ama bizim için asla.' Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. En başından beri ifade ettiğimiz şartlarımızı tekrar masaya koyduk. Fırat Nehri'nden Irak'a kadar olan Suriye sınırımız boyunca kuzeyden güneye 20 mil, yani 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık. Batıdan doğuya, Irak sınırından batıya 444 kilometre uzunluğu ifade ettik. Amacımızın bu bölgede kimseyle çatışmak, kimsenin kanını dökmek olmadığını özellikle belirledik ve belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik. Bu teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkması halinde harekatın sona ereceğini ifade ettik."

Çarşamba günü AKP grup toplantısında bu işin bir gecede bitirilmesini teklif ettiklerini anımsatan Erdoğan, "(Pazarlık sünnettir) diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için evet 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün, salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra Amerikan tarafı da Türk tarafı da kendi anlayışına göre konuyu kamuoyuna açıkladı. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." diye konuştu.

"Önemli bir diplomasi başarısı elde ettik"

Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü hatırlatarak, görüşmede bunları konuştuklarını, salı günü de Rusya'da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuları görüşeceğini belirtti. Erdoğan, "Onunla da görüştükten sonra inşallah yolumuza hayırlısıyla devam edeceğiz." dedi.

Harekat bölgesinin bir kısmında Rusya'nın koruması altındaki rejim güçlerinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu meseleyi de onun için salı günü Sayın Putin ile ele alacağız. Çünkü bir hal çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Bu sürecin ülkemiz, milletimiz, Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum, Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Tam tersine kendi taleplerimizi muhataplarımıza anlatarak önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız. Şayet, ülkemize verilen sözler tutulmazsa da geçmişte olduğu gibi beklemeyecek verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz."

AA

Etiketler: erdoğan
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