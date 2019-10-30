Erdoğan’ın mal varlığının araştırılması istendi

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı dolayısıyla Türkiye’ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısı 16’ya karşı 403 oyla kabul edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

'ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını şiddetle kınıyoruz'

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından kabul edilmesi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. DW Türkçe’nin haberine göre, 16 maddelik tasarıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığı, yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırlanmasına dair bir madde yer alıyor. Tasarı Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askerî harekât ile bağlantılı olan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in aralarında olduğu hükümet üyeleri ve komutanlara yaptırım öngörüyor. Bu yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması ve vize verilmemesi gibi tedbirler bulunuyor. Bunun yanı sıra Türk ordusuna her türlü silâh ve teçhizat satışının engellenmesi öngörülüyor.

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‘Mutabakatın ruhuna aykırı’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu. Tarihî hadiselerin, parlamento sıralarında ideolojiler ışığında değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilimin ışığında ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Oktay, şunları kaydetti: “Zamanlaması hepimizi düşündüren bu yanlı tehditlere boyun eğmeyecek, ne terörle mücadelemize ne de tarihimize kara çaldırmayacağız. ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanarak Senato’ya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır.” Ankara - aa

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Asıl sorumlu Batı emperyalizmi

Türkiye Yazarlar Birliğince, Ermeni tehcirinin asıl sorumlusunun ABD ve Batı emperyalizmi olduğu belirtildi. Türkiye Yazarlar Birliği, yaptığı yazılı açıklama ile ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde “Ermeni soykırımı” kararına tepki gösterdi. Avrupa ve Amerika tarihinin soykırımsız yazılamayacağı ve ötekini yok etmenin, Avrupa ile Amerika’nın sistematik siyaseti olduğu belirtilen açıklamada, Amerika kıt’asının, beyazların yok ettiği yerli kavimler ve kabilelerin vatanı olduğuna işaret edildi. Açıklamada, “ABD, etnik temizlik üzerine kurulmuş bir devlettir. Amerika’nın yerlisi Kızılderili nüfus bugün, ancak folklorik bir malzeme olacak kadar bırakılmıştır. Soykırım ustalarının bugün yaptığı, madrabazlıktan başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı. Sözde soykırım iddialarının Türk milleti ve tarihi nezdinde bir karşılığının olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi: “Bu yüzyılın başında Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte biri gayrimüslimlerden oluşuyordu. 19. yüzyılda Batı emperyalizminin gayrimüslim unsurlar üzerinde yürüttüğü politikalar, onları ülkemizde yaşayamaz hale getirdi. Ermeni tehcirinin asıl sorumlusu ABD ve Batı emperyalizmidir. Asırlardır bir arada yaşayan toplumları devletimize karşı kışkırtan onlardır.” Ankara - aa