Ermenek Zübeyir Gündüzalp Mevlidi 20 Nisan’da

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Zübeyir Gündüzalp Mevlidi” bu sene 20 Nisan’da Ermenek’te okutulacak.

Mevlid programı, Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilciliği ve Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından organize ediliyor. Mevlide Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinden kalabalık bir dâvetli topluluğunun katılması bekleniyor. Mevlide katılanlara Zübeyir Ağabeyin ‘cep kitapları’ da hediye edilecek. Program sonunda Risale-i Nur eserlerinin de sergileneceği kitap standında yazarımız kitaplarını imzalayacak. Haber: Av. M. Zübeyr Yıldız

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