Eski bakanın üniversite isyanı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapan eski Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuş bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakın çalışma ekibinde görev almış eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Şehir Üniversitesi’nin mal varlıklarına konulan tedbir ve devam eden tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendilerine suçlu gibi değil, borçlu gibi muamele edilmesini isteyen Dinçer, “Hukukî haklarımızdan yararlandırın. Aksi takdirde yapılacak çok fazla bir şey olmayacak. Üniversiteye daha fazla zarar vermeyin, gelin alın” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre, “2 ilkeden hiç ayrılmadık” diyen Dinçer, şunları kaydetti: “Hukuk ve mevzuattan ayrı bir işlem yapmadık. Hiçbir gayri ahlâkî tutum içine düşmedik. Üniversite eğitimini tasarlarken bunlar bizim değerlerimizdi. Bunlardan vazgeçmedik. Şirket kuralım da yapılacak ihaleleri bu şirkete verelim kaygısı gütmeyen tek yer burasıydı.”

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