Evsizlerin sayısında patlama yaşanıyor

Şefkat-Der gönüllüsü Hayrettin Bulan, “28 yıldır evsiz sayısında hiç böyle bir patlama görmedik. Eskiden evsiz deyince akla bekar erkekler geliyordu, şimdi ailecek, çoluk çocuk sokakta kalanlar var” dedi.

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve artan kiralarla birlikte barınma krizi büyüyor. Her geçen gün daha fazla insan, sokakta yaşama korkusuyla yaşıyor. BBC Türkçe’ye konuşan sivil toplum temsilcileri, evsizlerin sayısının başta İstanbul’da olmak üzere, “hiç olmadığı kadar” arttığını söylüyor. Hastane bahçeleri, camiler, esnaf yoğun caddeler, park bahçeler ve otogarlar… Özellikle büyükşehirlerde evsizler, barınmak için genellikle bu mekanları tercih ediyor.

Türkiye’de evsiz sayısına ilişkin herhangi bir resmî veri yok. Bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri en çok bu istatistik eksiğinden dert yanıyor. Fakat yine de sokaklardaki muhtaç sayısında artış yaşandığını gözlemlemek, gece gündüz bu kişilere yardım dağıtan profesyoneller için çok da zor değil. 28 yıldır evsizlere yardım eden Şefkat-Der gönüllüsü Hayrettin Bulan, “28 yıldır evsiz sayısında hiç böyle bir patlama görmedik. Eskiden evsiz deyince akla bekar erkekler geliyordu, şimdi ailecek, çoluk çocuk sokakta kalanlar var” diyor.



Aile paramparça oluyor

Her ne kadar sayılarla konuşmak tahmini olsa da Bulan, sadece İstanbul’da 40 bin olmak üzere Türkiye genelinde yüz binlerce evsiz olduğu görüşünde: “İnsanlar tek maaşla geçinemez ve kiralarını ödeyemez hale geldi. Asgari ücretle kiralık ev bulunamaz hale gelmesi, çalışanları bile evsiz hale getirdi. Anne kadın sığınma evine, çocuklar yetimhaneye düşüyor. Derneğimiz evlerine başvuran aileleri de kadın erkek başka evlere vermek zorunda kalıyoruz, aile paramparça oluyor.” İstanbul sokaklarında düzenli olarak evsizlerle buluşan İnsani Hayat Derneği’nin başkanı Yunus Çetinkol, “Biz artık sadece 2 saat içinde 150 evsize ulaşabiliyorsak, sayı çok artmış demektir” diyor.

Haber Merkezi