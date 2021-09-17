Faiz ödemeleri 11 yılda 4 katına çıktı

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne kadar 50 milyar seviyelerinde seyreden faiz harcamaları geçen yıl 138 milyarı aştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştiği 2018’den bugüne artan yalnızca faiz, enflasyon ve dolar değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergi ile karşılanan bütçe giderlerinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturan faiz giderleri de var. 2003’ten 2018’e kadar 60 milyar lirayı geçmeyen faiz harcamaları, 2018’de 73 milyar lira üzerine çıktı.

Bir hafta önce açıklanan Orta Vadeli Program’a göre, Türkiye’nin 2021’de yaklaşık 180 milyar, 2024’e gelindiğinde ise 320 milyar lira faiz ödemesi yapması bekleniyor. Bu değer, 2020’de 133,9 milyar dolardı. Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında Valiler Buluşması’nda “ ”Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur” ifadelerini kullanmıştı.

