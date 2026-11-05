"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

TBMM'de 'Mekke Anlaşması' hareketliliği!

05 Kasım 2026, Perşembe 11:05
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. İktidar kanadı anlaşmanın NATO'ya alternatif değil tamamlayıcı olduğunu vurgularken, muhalefetten "Mehmetçik çatışmaya mı çekiliyor?" eleştirileri yükseldi. Mekke Anlaşması'nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında "Ortak Savunma" işbirliğini öngören Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda masaya yatırıldı. Hararetli tartışmalara sahne olan oturumda, teklif üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin oylanması aşamasına geçildi.

Anlaşma, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı bir silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını ve kolektif bir caydırıcılık mekanizması kurulmasını öngörüyor.

AK Parti ve MHP: "NATO'ya alternatif değil, tamamlayıcı bir ittifak"

İktidar ortakları, küresel istikrarsızlık ve Üçüncü Dünya Savaşı risklerine dikkat çekerek anlaşmanın Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun olduğunu savundu.

  • Hulusi Akar (TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı): "Dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. Bu anlaşma NATO’ya alternatif değil, tamamlayıcı bir birlikteliktir. Şu anda askerimiz yurt dışında olmadığı gibi, bundan sonra da gerekirse mutlaka Meclis'in iznine (tezkereye) tabi olacaktır."
  • Fuat Oktay (TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı): "Bu anlaşma üçüncü ülkelere karşı bir bloklaşma veya saldırı ittifakı değildir. Kontrolsüz bir sürecin içine çekilmemiz söz konusu olamaz."
  • Kamil Aydın (MHP Erzurum Milletvekili): "Mekke Anlaşması, bölge sorunlarına bizzat bölge içerisinden çözüm üretmeye odaklıdır. Dış müdahaleleri etkisiz kılacak önemli bir adımdır."

CHP'den "Olumlu oy" kararı: "Bölgesel işbirliği şart"

Muhalefet kanadında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, anlaşmanın zamanlamasını ve usulünü eleştirse de oylamada destek vereceğini açıkladı.

  • Faik Öztrak (CHP Grup Başkanı): "Bölge dışı aktörlerin sağladığı güvenlik şemsiyeleri sorunları çözemez. Mekke Anlaşması doğru yönetilirse bölgesel istikrara ve ticarete büyük katkı sağlar. Bu sebeple anlaşmaya olumlu oy vereceğiz."

Muhalefetten sert tepki: "Elinizde sadece Mehmetçik mi var?"

Anlaşmanın detaylarına ve askeri yükümlülüklerine karşı çıkan partiler ise Türk askerinin risk altına atılacağı yönünde uyarılarda bulundu.

  • Murat Emir (Yeni Parti Grup Başkanvekili): "Elinizde sadece Mehmetçik var. Dünyanın neresinde kriz olursa 'Mehmetçik'i gönderelim' diyorsunuz. Türk askerinin çöllere, sıcak çatışmalara gönderilmesine asla razı değiliz."
  • Namık Tan (Yeni Parti İstanbul Milletvekili): "Husiler Suudi Arabistan'a bomba yağdırırken bu ittifak bizi Hindistan veya İran'la karşı karşıya getirirse ne olacak?"
  • Metin Ergun & Lütfü Türkkan (İYİ Parti): "Türk’ün Mekke ve Medine’yi savunması için anlaşmaya ihtiyacı yoktur. Ayrıca anlaşma henüz Meclis'te onaylanmadan komiteler kurulup uygulanmaya başlanmıştır, bu kabul edilemez."
  • Mustafa Kaya (Yeni Yol Partisi): "Bu adım ancak İran ve Mısır da sürece dahil edilirse İsrail'e karşı somut bir anlam kazanır."
  • Ceylan Akça Cupolo (DEM Parti): "Bu anlaşma Türkiye'yi bölgedeki çok daha büyük çatışmaların içerisine çekecektir, karşıyız."

Genel Kurulda tamamlanan hararetli tartışmaların ardından, yasa teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelere ve oylama sürecine geçildi. Kanun teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Diğer maddelerle ilgili görüşmelere bugün devam edilecek.

 

Haber Merkezi

Etiketler: TBMM, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Mekke Anlaşması
Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kastamonu'da iş makinesi çayda mahsur kaldı

    Herzog'dan Netanyahu'ya uyarı: "Batı Şeria'da iç savaş yaklaşıyor!"

    Fatma Betül Sayan Kaya ile 2 şüpheli adliyede

    TBMM'de 'Mekke Anlaşması' hareketliliği!

    Netanyahu'dan koalisyon açıklaması: "İsrail'in varlığını tehdit eder"

    Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı ölü bulundu

    Siber Güvenlik Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı: Güncel olmayan iOS işletim sistemlerine dikkat!

    2 şehir için turuncu, 17 şehir için sarı kodlu uyarı

    İsrail lobisine rağmen kazandı - Abdul el-Sayed, Senatoya giren ilk Müslüman olarak tarihe geçti

    Hac ve Umre kapsam dışı - Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım’da yürürlüğe giriyor

    Türkiye’ye kış geliyor: İlk kar görülebilir

    Yaz saati gitsin, kış saati gelsin

    Trump kaybetti - Demokratlar tarihî zaferlere imza attı

    'Soygun sizi rahatsız etmiyor mu?'

    'İlave zam ve kalıcı refah payı verilmeli'

    Bin lirayla pazardan eli boş dönüyoruz

    Fon soygunu ahlâkî yıkımı da ortaya çıkardı

    “Çalışan hakları açısından en kötü 10 ülke arasındayız”

    Fenerbahçe, Liverpool engelini 3-2'lik galibiyetle geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hac ve Umre kapsam dışı - Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım’da yürürlüğe giriyor
    Genel

    Türkiye’ye kış geliyor: İlk kar görülebilir
    Genel

    'Soygun sizi rahatsız etmiyor mu?'
    Genel

    İsrail lobisine rağmen kazandı - Abdul el-Sayed, Senatoya giren ilk Müslüman olarak tarihe geçti
    Genel

    Fon soygunu ahlâkî yıkımı da ortaya çıkardı
    Genel

    Trump kaybetti - Demokratlar tarihî zaferlere imza attı
    Genel

    Yaz saati gitsin, kış saati gelsin
    Genel

    'İlave zam ve kalıcı refah payı verilmeli'
    Genel

    2 şehir için turuncu, 17 şehir için sarı kodlu uyarı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.