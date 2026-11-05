TBMM'de 'Mekke Anlaşması' hareketliliği!

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. İktidar kanadı anlaşmanın NATO'ya alternatif değil tamamlayıcı olduğunu vurgularken, muhalefetten "Mehmetçik çatışmaya mı çekiliyor?" eleştirileri yükseldi. Mekke Anlaşması'nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında "Ortak Savunma" işbirliğini öngören Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda masaya yatırıldı. Hararetli tartışmalara sahne olan oturumda, teklif üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin oylanması aşamasına geçildi. Anlaşma, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı bir silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını ve kolektif bir caydırıcılık mekanizması kurulmasını öngörüyor. AK Parti ve MHP: "NATO'ya alternatif değil, tamamlayıcı bir ittifak" İktidar ortakları, küresel istikrarsızlık ve Üçüncü Dünya Savaşı risklerine dikkat çekerek anlaşmanın Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun olduğunu savundu. Hulusi Akar (TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı): "Dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. Bu anlaşma NATO’ya alternatif değil, tamamlayıcı bir birlikteliktir. Şu anda askerimiz yurt dışında olmadığı gibi, bundan sonra da gerekirse mutlaka Meclis'in iznine (tezkereye) tabi olacaktır."

"Dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. Bu anlaşma NATO’ya alternatif değil, tamamlayıcı bir birlikteliktir. Şu anda askerimiz yurt dışında olmadığı gibi, bundan sonra da gerekirse mutlaka Meclis'in iznine (tezkereye) tabi olacaktır." Fuat Oktay (TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı): "Bu anlaşma üçüncü ülkelere karşı bir bloklaşma veya saldırı ittifakı değildir. Kontrolsüz bir sürecin içine çekilmemiz söz konusu olamaz."

"Bu anlaşma üçüncü ülkelere karşı bir bloklaşma veya saldırı ittifakı değildir. Kontrolsüz bir sürecin içine çekilmemiz söz konusu olamaz." Kamil Aydın (MHP Erzurum Milletvekili): "Mekke Anlaşması, bölge sorunlarına bizzat bölge içerisinden çözüm üretmeye odaklıdır. Dış müdahaleleri etkisiz kılacak önemli bir adımdır." CHP'den "Olumlu oy" kararı: "Bölgesel işbirliği şart" Muhalefet kanadında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, anlaşmanın zamanlamasını ve usulünü eleştirse de oylamada destek vereceğini açıkladı. Faik Öztrak (CHP Grup Başkanı): "Bölge dışı aktörlerin sağladığı güvenlik şemsiyeleri sorunları çözemez. Mekke Anlaşması doğru yönetilirse bölgesel istikrara ve ticarete büyük katkı sağlar. Bu sebeple anlaşmaya olumlu oy vereceğiz." Muhalefetten sert tepki: "Elinizde sadece Mehmetçik mi var?" Anlaşmanın detaylarına ve askeri yükümlülüklerine karşı çıkan partiler ise Türk askerinin risk altına atılacağı yönünde uyarılarda bulundu. Murat Emir (Yeni Parti Grup Başkanvekili): "Elinizde sadece Mehmetçik var. Dünyanın neresinde kriz olursa 'Mehmetçik'i gönderelim' diyorsunuz. Türk askerinin çöllere, sıcak çatışmalara gönderilmesine asla razı değiliz."

"Elinizde sadece Mehmetçik var. Dünyanın neresinde kriz olursa 'Mehmetçik'i gönderelim' diyorsunuz. Türk askerinin çöllere, sıcak çatışmalara gönderilmesine asla razı değiliz." Namık Tan (Yeni Parti İstanbul Milletvekili): "Husiler Suudi Arabistan'a bomba yağdırırken bu ittifak bizi Hindistan veya İran'la karşı karşıya getirirse ne olacak?"

"Husiler Suudi Arabistan'a bomba yağdırırken bu ittifak bizi Hindistan veya İran'la karşı karşıya getirirse ne olacak?" Metin Ergun & Lütfü Türkkan (İYİ Parti): "Türk’ün Mekke ve Medine’yi savunması için anlaşmaya ihtiyacı yoktur. Ayrıca anlaşma henüz Meclis'te onaylanmadan komiteler kurulup uygulanmaya başlanmıştır, bu kabul edilemez."

"Türk’ün Mekke ve Medine’yi savunması için anlaşmaya ihtiyacı yoktur. Ayrıca anlaşma henüz Meclis'te onaylanmadan komiteler kurulup uygulanmaya başlanmıştır, bu kabul edilemez." Mustafa Kaya (Yeni Yol Partisi): "Bu adım ancak İran ve Mısır da sürece dahil edilirse İsrail'e karşı somut bir anlam kazanır."

"Bu adım ancak İran ve Mısır da sürece dahil edilirse İsrail'e karşı somut bir anlam kazanır." Ceylan Akça Cupolo (DEM Parti): "Bu anlaşma Türkiye'yi bölgedeki çok daha büyük çatışmaların içerisine çekecektir, karşıyız." Genel Kurulda tamamlanan hararetli tartışmaların ardından, yasa teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelere ve oylama sürecine geçildi. Kanun teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Diğer maddelerle ilgili görüşmelere bugün devam edilecek. Haber Merkezi

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