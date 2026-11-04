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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Memur-Sen’den enflasyon tepkisi: "Gelirimiz kontrolsüz biçimde düşüyor"

04 Kasım 2026, Çarşamba 00:09
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından kamuda huzursuzluğun arttığını belirterek, "Maaş artışları enflasyon karşısında eridi, kamu görevlileri ve emekliler için bütçeden acil iyileştirme bekliyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Hakem Kurulu tarafından belirlenen %7'lik zam oranının enflasyon karşısında eridiğini belirten Yalçın, kamu görevlilerinin ve emeklilerin ciddi bir alım gücü kaybı yaşadığını vurguladı. Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Paramızın değeri kontrollü, gelirimiz ise kontrolsüz biçimde düşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bedeli memur ve emekli ödüyor"

Yalçın, ekonomi yönetiminin ve Hakem Kurulu'nun aldığı hatalı kararların faturasının çalışanlara kesildiğini ifade etti. Hedeflenen enflasyon tahminlerinin gerçeklerle uyuşmadığını masada defalarca dile getirdiklerini belirten Genel Başkan, şu uyarıları yaptı:

  • Alım gücü eriyor: Belirlenen yıllık maaş artışları, altı ayda gerçekleşen enflasyon karşısında ancak dayanabiliyor; yılın geri kalanında memur ve emekli kaderine terk ediliyor.
  • Çalışma barışı bozuldu: Kamuda ücret dengesizliği derinleşirken, huzursuzluk gittikçe tırmanıyor ve çalışma barışı ciddi şekilde zarar görüyor.
  • Gerçekler görmezden geliniyor: Maliyetleri yok saymak veya sorunlara kulak tıkamak sosyal maliyetleri ortadan kaldırmıyor.

Bütçe görüşmelerinde "iyileştirme" talebi

Ekonomik krizin ve bölgesel tehditlerin farkında olduklarını belirten Yalçın, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerini işaret ederek hükümete çağrıda bulundu. Kamu görevlilerinin ve emeklilerin bütçeden haklarını alması gerektiğini söyleyen Yalçın, yaşanan kayıpları telafi edecek acil bir mali iyileştirme beklediklerini aktardı.

"Yeniden değerleme oranı memur zammını katladı"

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte %27,83 olarak netleşen yeniden değerleme oranına da dikkat çeken Yalçın, vergi, harç ve cezalara yapılacak artışın memur zammını gölgede bıraktığını belirtti. Vatandaşın nefes alabilmesi için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve benzeri vergilerde Cumhurbaşkanlığı yetkisi kullanılarak daha düşük bir artış oranı belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(ANKA)

Etiketler: Memur-Sen Genel Başkanı, Ali Yalçın, TÜİK, ekim ayı enflasyon oranları, memur ve emekli maaşları
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