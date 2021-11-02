Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde Aydın'ı taşıyan uçak Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi. Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uçak altına gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aydın, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Havalimanı Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek. "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu. AA

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