Fatih'te 3 bina mühürlendi

İstanbul-Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi. Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi. AA

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