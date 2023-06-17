Fly Rezidans’ta daire sahipleri mağdur

Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, müteahhitliğini yaptığı Fly Butik Rezidans’ta daire sahiplerinin ve kendisinin 2,5 yıldır tehdit edildiğini iddia etti.

Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, müteahhitliğini yaptığı Fly Butik Rezidans’ta devam eden dava süreci ile alakalı yeni bilgiler verdi. Uçar, 22 milyon dolar harcayarak proje inşaatı tamamlandığında arsa ortağı ve sözde ikinci müteahhit Özmet İnşaat’ın dava konusu olan durumları aktardı.

Uçar, adı geçen şirkete karşı ortaklığın feshi davası açarak ortaklığını bitirmiş olduğunu belirtirken, arsa sahipleri ve sözde ortak müteahhitin bir çeteyi olaya karıştırdığını ifade etti. Müteahhit Uçar, çetenin kendisinin imzasını, kaşesini, firma antetli kağıtlarının sahtelerini kullanarak hayali ev satışları yaptıklarını, tüm mağdurları attırdıkları sahte imzalara dayanarak, “Uçar sahte satış yapıyor” yalan haberleriyle kendisine karşı şikayet etmeleri yönünde bildirimler yaptığını ve kendisini mağdur duruma düşürdükleri söyledi. Çeşitli tehditlere rağmen Metin Uçar ve bazı mağdurlar 2,5 yıl verdikleri hukuk mücadelesinin ardından Organize Şube’yi harekete geçirebildiklerini anlattılar.

Daireler gasp edildi

2.5 yıl önce bir nitelikli dolandırıcılık çetesi tarafından gasp edildiğini iddia eden müteahhit Metin Uçar ile daire sahibi 172 kişi hala dairelerine giremediklerini aktardı. 224 daireden oluşan sitede aynı dairenin 6-7 kişiye satılmış olduğunu belirten mağdurlar, duruma itiraz etmeleri halinde elektrik ve sularının kesilmekle tehdit edildiğini ve çoğunlukla bunun yapıldığını da ifade ettiler. Ayrıca site içinde yüksek meblağda elektrik ve su tahsilatı yapıldığı da belirtilenler arasında yer alıyor. Şikayet ve hukuki arayışları sonrasında 7 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Organize Şube’nin Esenyurt merkez olmak üzere yedi ilde başlattığı operasyonda çeteye mensup 30 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldıkları Büyükçekmece Adliyesinde 9’u tutuklanarak 21 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış.

Uçar, Büyükçekmece Adliyesindeki Mahkeme sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakılan çete üyelerinin bazılarının siteye dönerek, sahte satış, site içinde yaşayanları darp etme, korkutma, daire kapılarının kilidini zorla değiştirme faliyetlerine devam ettiklerini belirterek, yine bu çete elemanlarının kendilerini hedef gösterip şikayetçi olanları takip ve tehdit ettiklerini de ileri sürdü. Organize Şube’nin operasyonu sonrasında da çetenin faliyetlerine aynen devam ettiğine dikkat çeken Uçar, görgü tanıkları site içerisinden çoğunlukla kavga ve gürültü seslerinin geldiğini, polis ve imdat çığlıklarının duyulduğunu, darp edilenlerinin seslerinin site dışından duyulduğu da belirtti. Müteahhit Metin Uçar ve daire sahipleri 2,5 yıldır süren bu eziyetin ve hukuksuzluğun bir an önce sona ermesi için yetkili makamlara da çağrıda bulunuyorlar.

İstanbul - Yeni Asya