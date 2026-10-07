Fon dosyasında fail iktidardır

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon krizi ile ilgili, “AKP’nin fon skandalını samimiyetle soruşturma niyeti olsa borsa İstanbul, BDDK, SPK yönetimlerini görevden almakla işe başlardı” ifadesini kullanarak, “Bu dosyada hakemlik, hakimlik yapması gereken iktidar, faildir!” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AKP, gırtlağına kadar bu skandalın içindedir. Bu yüzden bu düzeni soruşturamaz; çünkü gerçek bir soruşturma, dönüp dolaşıp kendi kapısına dayanacaktır. Niyetleri gerçekten hesap sormak olsaydı; denetim mekanizmasının nasıl işlemez hale geldiğini, BDDK ve SPK başta olmak üzere ilgili kurumların ne yaptığını ya da neden yapmadığını ortaya koymakla başlarlardı. Ama yapılan hesap sormak değil, zaman kazanmaktır. Meseleyi uzatmak, sorumluluğu dağıtmak ve kamuoyunun öfkesinin dinmesini beklemektir.”

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