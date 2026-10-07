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8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

'Fon vurgununda adları geçenlerin çoğu AKP’li'

07 Ekim 2026, Çarşamba 23:17
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekili adayları ile il ve ilçe yöneticileri… Fon vurgununda adı geçen çok sayıda ismin AKP’li olması, skandalın siyasî bağlantılarına ve organize bir yapının bulunup bulunmadığına ilişkin soru işaretlerini büyüttü.

BirGün’ün haberine göre, Fon vurgununda yakıcı sorular gündemdeki yerini koruyor: “İade kılıfıyla dokunulmayan ve Fatma Betül Sayan ile ailesinin bünyesinde kalan milyarlarca liralık devasa ana paranın kaynağı araştırıldı mı? Parayı ödemek suç sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Vurgun parasının bir kısmını Hazine’ye/TMSF’ye iade etmek, işlendiği iddia edilen usulsüzlük ve suçları ortadan kaldırır mı? Eski bir bakanın ve eşinin fonlar üzerinden kısa sürede milyarlarca lira kazanmasına, piyasa dengelerini bozmasına göz yuman, bu işlemlere imza atan kamu ve banka bürokratları hakkında idarî veya adlî bir işlem yapılacak mı?”

Haber Merkezi

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