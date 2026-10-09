BM’den faiz vurgusu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yayınladığı “Borç Dünyası” (World of Debt) raporunda, artan borçlanma maliyetlerinin gelişmekte olan ülkelerin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığı ve sağlık ile eğitime ayrılan kaynakları ciddi ölçüde kısıtladığı uyarısında bulundu.

Rapora göre, dünya genelinde 3,7 milyar insanın yaşadığı 51 gelişmekte olan ülkede kamu borcunun faiz ödemeleri, devletin sağlık veya eğitim harcamalarını geride bıraktı. Gelişmekte olan ülkeler, 2025 yılında kamu borcu için yaklaşık 1 trilyon dolar net faiz ödemesi gerçekleştirdi. Bu rakamın, 2010 yılındaki seviyenin neredeyse üç katına ulaşması dikkati çekti. AA

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