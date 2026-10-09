Arınç’tan yargı ve iktidara yapılanlar 'gayretullaha dokunuyor' ikazı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, “Gayretullaha Dokunmasın...” başlıklı açıklamasında, tutuklu bulunan Murat Çalık ve Mithat Bülent Özmen’e ilişkin kişisel şahitliklerini paylaşarak yargı uygulamalarına sert tepki gösterdi.

Sabaha karşı düzenlenen gözaltı operasyonlarını, aylarca iddianame hazırlanmadan süren tutuklulukları ve somut delillerle desteklenmeyen itirafçı beyanlarını eleştiren Arınç, “İnsanları rencide edecek, toplum içinde küçük düşürecek, eşinin ve çocuklarının karşısında mahcup edecek bir suçlamayı ellerinde hiçbir delil olmadan yapmak kabul edilemez” dedi. Soruşturmaların hukukî ve insanî ölçüler içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Arınç, “AYM’nin Tayfun Kahraman kararını bir kez daha okusunlar. Eğer bu gözyaşları gayretullaha dokunursa Türkiye’de felah bulamayız, bundan korkuyorum. Ne olur gözyaşları dinsin, ızdıraplar dinsin. “Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun” uyarısında bulundu. Haber Merkezi

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