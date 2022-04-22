Gazeteci İbrahim Haskoloğlu neden hapiste?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun devlet kurumlarında vatandaşlara ait olan kişisel verilerin hackerların eline geçtiğini açıklaması ve bu nedenle tutuklanması tartışmaya neden olurken skandalın boyutu büyüyor.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı “Belgeler sahte” açıklamasına işaret ederek “O zaman şunu sormamız lazım: Madem ki bu bilgiler doğru değil, o zaman ortada bir kişisel veri de yoktur. Yani sızdırılan bir bilgiden de söz edemeyiz. O nedenle İbrahim Haskoloğlu’nun tutuklanması hem gazeteciliğe bir saldırı hem de insanların ifade özgürlüğüne saldırıdır” ifadesini kullandı. DW Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Kemal Kumkumoğlu da devletin refleksinin gazeteciye yönelik olduğunu belirterek, “Yani bilgiler ya çalınmıştır ya da sahtedir. Aynı anda ikisi birden olamaz. O zaman kişiye yöneltilen suçlamaların da boşa düştüğünü görüyoruz. Ne yapıyoruz biz? Çok örneğini gördük Türkiye’de maalesef. Tartışmayı esasından saptırıyoruz “ dedi.

Haber Merkezi