Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

Türkiye'de son iki haftada beş gazeteci saldırıya uğradı. Gazeteci meslek örgütleri, artan saldırıların Türkiye'nin siyasi atmosferinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söylüyor.

Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerden gazetecilere yönelik darp ve silahla yaralama haberleri geldi.

Gazetecilerin kimi katıldığı bir televizyon programının çıkışında, kimiyse evinin yakınlarında saldırıya uğradı.

İlk olarak Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, 11 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programının ardından evinin yakınlarında 8-9 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi ise serbest bırakıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti saldırıyı kınadı; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Demirağ'ı yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede ziyaret etti.

Ardından Antalya'da yayımlanan Akdeniz'de Yeni Yüzyıl gazetesinin köşe yazarı İdris Özyol, 15 Mayıs'ta kimliği belirlenemeyen üç kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğradı.

Beş gün sonra, 20 Mayıs akşamı, yine Antalya'daki "Güney Haberci" internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergin Çevik, üç kişi tarafından saldırıya uğradı.

Adana'da günlük yayın yapan Egemen Gazetesi'nin kurucusu Hakan Denizli ise 24 Mayıs sabahı evinin önünde, kızı ve torunun yanında silahlı saldırıya uğradı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şubesi, Denizli'nin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı ve saldırganın bir an önce yakalanmasını talep etti.

Son olarak gazeteci ve yazar Sabahattin Önkibar da 25 Mayıs akşamı Ankara'daki evinin yakınında saldırıya uğradı.

Önkibar, iki araçtan inen üç kişi tarafından darp edilerek yaralandı ve 10 günlük iş göremez raporu aldı. Önkibar'a yapılan saldırıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"Sabahattin Önkibar'ı darp eden 3 şüpheli ile bu şüphelilere aracı kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen şüpheli şahıs Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcdılığımızca bu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."