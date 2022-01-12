Gazetecilerin çoğu geçinemiyor

Türkiye’de gazeteci haklarını güvence altına alan 212 sayılı basın yasasının yürürlüğü girdiği 10 Ocak 1961 tarihi, 60 yıldır Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul ediliyor. Ancak bir yanda geçim derdi ve artan işsizlik, diğer yanda son yıllarda artan siyasi baskı ve bununla beraber açılan davalar ve tutuklamalar nedeniyle, gazeteci örgütleri bu günü sokaklarda kutlamıyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) verilerine göre, 2021 yılında 284 gazeteciye dâvâ açıldı, 24 gazeteci gözaltına alındı, 390 gazeteci işten çıkarıldı, 139 gazeteci çeşitli baskılar sebebiyle görevlerinden istifa etti, 146 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 34 gazeteci de hâlâ cezaevinde. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bizim alanımızdaki işsizlik oranı TÜİK’in kendi rakamları % 30’un üzerinde. Türkiye’deki gazetecilerin en önemli sorunlarından biri yetersiz ücretler. Merkezi İzmir’de bulunan Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nin çalışmasına göre, gazetecilerin yüzde 73,5’i geçinemiyor. Bunun ana nedenlerinden biri Türk basınında sendikalaşma oranının yüzde 8’in altına olması” diye konuştu. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren de gazetecilerin önemli bir kısmının TÜRK-İş’in belirlediği açlık sınırı olan 4 bin lira seviyesinde maaş aldıklarını söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.