Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi

Terör örgütü PKK, Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini duyurdu.

Terör örgütünden yapılan açıklamada, “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır” denildi. Diyarbakır - Anka

