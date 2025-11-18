Ekim ayında bütçe açığı 222 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçesi ekimde 1 trilyon 370,3 milyar TL gider, 1 trilyon 147,1 milyar TL gelir ile gerçekleşti ve böylece ekim ayında bütçe açığı 222,3 milyar TL oldu. Eylül ayında bütçe açığı 309,6 milyar TL olarak kaydedilmişti. Ekim ayında faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL, faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise merkezi yönetim bütçesi 11 trilyon 592,5 milyar TL gider ve 10 trilyon 152 milyar TL gelir ile kapandı. Bu dönemde bütçe açığı 1 trilyon 440,5 milyar TL’ye yükseldi. İlk dokuz ayda açık 1 trilyon 217,3 milyar TL seviyesindeydi.

Haber Merkezi