Emekliler seyyanen zam istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.

TÜED’den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara’da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu. Bildiride, “Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgarî ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis’te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin hayat maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir” denildi. AA

