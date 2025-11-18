Emeklilikte mağduriyetler giderilmeli

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, emeklilik sistemindeki adaletsizliğin binlerce vatandaşı staj ve çıraklık mağduru haline getirdiğini belirterek, emeklilikte mağduriyetler giderilerek adalet sağlanması gerektiğini söyledi.

EYT düzenlemesinin belli bir kesimi memnun ederken çok büyük bir kesimde adaletsizlik duygusu ve memnuniyetsizlik oluşturduğunu dile getiren Kısacık, “Zamanında çırak olarak veya stajyer olarak çalışmış, emek vermis, SGK numarası almış binlerce vatandaşımız EYT düzenlemesi yapılırken kapsam dışında bırakıldı. Bu vatandaşlarımızda da devletin kendilerini dışladığı, hak edilmiş haklarının verilmediği düşüncesi var. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek yine devletimizin görevidir” şeklinde konuştu. Ankara - Mehmet Kara

