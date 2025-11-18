Ekonomi yönetimine güven yok

Özgür Karabat, Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni değerlendirerek, iktidarın ekonomi politikalarını ve yargı üzerinde kurduğu baskıyı sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TCMB’nin son verilerinin ekonomik krizin daha da derinleşeceğini gösterdiğini, piyasa beklentilerinin hükümetin resmi hedefleriyle örtüşmediğini vurgulayan Karabat, “Bu politika setine kimsenin güveni kalmadı. Ne içeride ne dışarıda verilen hiçbir hedef ciddiye alınmıyor” dedi.

TCMB anketin verilerini de paylaşan Karabat, dövizdeki yükseliş beklentisinin enflasyonu 2026’da da %30’ların üzerinde tutacağına işaret etti.

Karabat, Türkiye’nin artık yönetilemediğini ve iktidarın ülkeye her geçen gün daha büyük zarar verdiğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

