Ekonomi yönetiminin artık bahanesi kalmadı

Ekonomi yönetiminin 30 aylık performansı, enflasyon beklentilerindeki kalıcı kırılmayı sağlayamadı.

Hem teknik göstergeler hem de kamuoyu algısı, para politikasına olan güvenin henüz tesis edilemediğini ortaya koyuyor. Prof. Hakan Kara, “Kamuoyu temenni değil tahmin görmek istiyor” diyerek tahmin tutarlılığına dikkat çekti.

Karar’ın haberine göre, TCMB’nin anket sonuçlarını paylaşan Prof. Mahfi Eğilmez ise, “Bu tablo beklentilerin kırılamadığını net biçimde gösteriyor” ifadesini kullandı.

Verilere göre piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi yüzde 23,26, reel sektörün beklentisi yüzde 36,30, hane halkının ise yüzde 54,39 seviyesinde. Enflasyonun aynı hızla veya daha da artarak devam edeceğini düşünen hanehalkı oranı yüzde 73,5’e yükselmiş durumda.

Haber Merkezi