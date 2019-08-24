Gazeteciliğe adanmış bir ömür: Mustafa Nezihi Polat

Gazetemizin ilk UmumÎ Neşriyat Müdürü ve Başyazarı olan Mustafa Nezihi Polat’ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Mustafa Nezihi Polat 1941 senesinde Erzurum’un İspir kazasında dünyaya geldi. Haftalık İttihad ve 21 Şubatta çıkarılan günlük Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Polat, 24 Ağustos 1970’de vefat etti.

Neşir hayatı

Erzurum Hür Söz Gazetesi sahibi Ahmet Polat’ın oğlu Mustafa Polat’ın gazeteciliğe aşinalığı, daha küçücük yaşlarında babasının yanında başladığı günlere dayanmaktadır. O günlerde gösterdiği büyük başarı ile Hür Söz Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürlüğü’nü ve Başyazarlığı’nı yapmıştır. 1965 senesinde İstanbul’a gelmiş ve burada Babıâli’de Sabah’da yazılar yazmış, sonrasında İttihad Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürü ve Başyazarı olmuştur. Daha sonra neşir hayatına Yeni Asya Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürlüğü ve Başyazarlığı göreviyle devam eden Mustafa Polat, başarılı bir yazar ve gazeteci olarak temayüz etmiştir. Polat, 21 Şubat 1970’te yayınanmaya başlayan Yeni Asya Gazetesi’nin de başyazarı olarak vefatına kadar çalışmıştır.

Akıllara hayret veren bir çalışma

Mustafa Nezihi Polat, gazete daha bir yaşına basmadan, 23 Ağustos’u 24 Ağustos’a bağlayan gece (1970) Zeytinburnu sahilinde meydana gelen bir trafik kazasında vefat etti. Gazetelerde yazdığı yazıların bir kısmı, vefatından sonra Hekimoğlu İsmail tarafından derlenerek kitap haline getirildi ve “Çığ” adıyla yayınlandı.

Merhum Mahir İz Hoca, Mustafa Nezihi Polat’ın vefatıyla ilgili yazdığı bir yazıda onu şöyle anlatmış: “Gençti, cevherdi, serâpa timsâl-i fazîletti. Akıllara hayret veren bir çalışma kudretine sahipti, inanmıştı. Hayır uğruna çalışan faaliyet dinamosu imanla müteharrikti. Gecesi gündüzü yoktu. Bilmem kaç saat uyurdu? Mişkat-ı felâhını aydınlatan Nur kandilini misbah-ı Kudret daha sabâvetinde tenvir etmişti. O parlak bir iman ve mefkûre yıldızı idi. Onun hayatı bir kitap teşkil edecek kıymet ve ehemmiyettedir.” (Yeni Asya, 24 Ağustos 1972)

Hizmetteki bitmez tükenmez mücadelesi

Polat, 1970 yılında 23 Ağustos’u 24 Ağustos’a bağlayan gece Zeytinburnu sahil yolundaki bir trafik kazası sonucunda vefat etti. Vefatı basında ve muhafazakâr çevrelerde büyük teessüre sebep oldu. Vefat yıl dönümü vesilesiyle başyazarımız Mustafa Nezihi Polat’ı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Mustafa Polat’ın kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır.

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER

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