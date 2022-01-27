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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

“Gazeteciliği bu halden hep birlikte çıkarmalıyız“

27 Ocak 2022, Perşembe 21:54
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Eğer biz Türkiye’de gazeteciliğin bugün geldiği durumdan yakınıyorsak, bunu düzeltmek için hep birlikte bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor” dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 19 Ocak’ta kabul eden medya kuruluşlarına dışarıdan ve bağımsız olarak okur temsilciliği (ombudsmanlık) yapacağını duyurdu. Oluşturacağı ekibiyle birlikte çalışmalar yürütecek olan Bildirici’nin Medya Ombudsmanlığını kurumsallaştırmaya dönük çağrısı medya kurumlarında karşılık buldu. Aralarında BirGün, T24, Gerçek Gündem, KRT TV, Anka Haber Ajansı, İkinci Yüzyıl, Yeni Asya Gazetesi, Muhalif, Turktime ve Gazete Pencere’nin olduğu medya kuruluşları, bildiri yayınlayarak Faruk Bildirici’nin medya ombudsmanlığını tanıdıklarını duyurdu. Hürriyet Gazetesi’nden “uzaklaştırılmasının” ardından gazeteciliğin gelişimine bağımsız katkı sağlayan Bildirici’ye göre bu alanda kurumsal bir yapının oluşturulmasının zamanı geldi. Medya ombudsmanlığı çağrısının zamanla yayılmasını ve destek veren kurum sayısının artmasını beklediğini ifade eden Bildirici, “Eğer biz Türkiye’de gazeteciliğin bugün geldiği durumdan yakınıyorsak, bunu düzeltmek için hep birlikte bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haklarımıza sahip çıkalım

Gazete Duvar’ın haberine göre iktidar değişirse olması gerekenler ile ilgili Bildirici, “Yeni gelecek yönetimin medyayı tamamen serbest bırakması gerekiyor. Yaparlar mı onu göreceğiz. Geçmiş deneyimim bu işin bu kadar basit olmadığını söylüyor. 1980’lerden beri gördüğüm her siyasî iktidar ya da her devlet bir şekilde medyayı sınırlandırmak ve müdahale etmek istiyor. Türkiye’de medyanın sorunları sadece etik sorunlardan oluşmuyor. İktidarın baskısı, yasalar, demokrasideki problemler, medyanın kendi sahiplik yapısı gibi bir dizi problem var. Bence temel unsur bizim kendi kendimize çekidüzen vermemizden geçiyor. Gazeteciler olarak kendi haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Burada da birinci olarak basın kartının devlet tarafından değil gazeteciler tarafından verileceği bir kurum oluşturulmalı. Medya ombudsmanlığının da güçlenmesi, kurumsallaşması gerekiyor. Basın yasasının, internet medyasını kapsayacak şekilde, basın ve ifade özgürlüğünü odağına alacak şekilde yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: gazetecilik
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