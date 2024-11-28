Gaziantep'te muhabbet çağlayanı

YENİ ASYA GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “HİZMET REHBERİNİ AL DA GEL” SEMİNER VE OKUMA PROGRAMINA ÇOK SAYIDA OKUYUCUMUZ İŞTİRAK ETTİ.

MUSTAFA DEMİRCİ - GAZİANTEP

“HİZMET REHBERİ’Nİ AL DA GEL” OKUMA PROGRAMINA BÜYÜK İLGİ

Geçtiğimiz hafta sonu, Gaziantep’te şevk ve muhabbet yüklü bir dizi program icra edildi. Yeni Asya Gaziantep Temsilciliği tarafından 22-24 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen üç günlük, “Hizmet Rehberini al da gel” seminer ve okuma programına gazetemiz yazarlarından Şemseddin Çakır, Latif Salihoğlu ve hukukçu Dr. Ömer Ergün sunum ve seminerleriyle katıldı. Programa, Gaziantep’le birlikte, Diyarbakır, Şanlıurfa, Birecik, Kilis, Adıyaman, Mersin, Kahramanmaraş, Elbistan il ve ilçelerinden Yeni Asya okuyucuları da yoğun ilgi gösterdiler. Programda şahsî okuma (Hizmet Rehberi), çay ve sohbet saatleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere gündüz dört adet seminer ve Cuma ve Cumartesi akşam saatlerinde iki adet konferans düzenlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve tarihçi-yazar Latif Salihoğlu’nun sunduğu seminer programı, “Youtube Yeni Asya Diyarbakır” kanalından canlı olarak yayınlandı. Programda icra edilen diğer seminerlerin de ilgili youtube kanalında yayınlanacağı ifade edildi.

“İTTİHAD-I İSLÂM HÜR DEMOKRATİK CUMHURİYETLERLE GERÇEKLEŞİR”

Sabah ve öğleden sonra yapılan seminerlerde, ilâhiyatçı-yazar Şemsettin Çakır ve Dr. Ömer Ergün sunumlarda bulundu. Dr. Ömer Ergün, Bediüzzaman’ın “Hürriyete Hitab” konulu makalesine ilişkin bir seminer gerçekleştirdi. Ergün, Bediüzzaman’ın en büyük hayallerinden olan İttihad-ı İslâm’ın gerçekleşebilmesinin yolunun Müslümanların veya Müslüman devletlerin hür demokratik cumhuriyetlerle yönetilebilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

“AHİRZAMAN EŞHASI” SEMİNERİ YAPILDI

İlahiyatçı-yazar Şemsettin Çakır ise “Ahirzaman Eşhası,” konulu seminer sunumu yaptı. Çakır, “Ahir zamanı anlama ve anlatmanın iki şekli vardır. Birincisi ahir zaman daha gelmeden o zamanda gerçekleşecek olan olayları ve geleceği ayetlerin yorumlanması ile Peygamberimizin (asm) ve müceddidlerin, müçtehitlerin, ahirzamanı anlatması. İkincisi, zaman itibariyle en son Peygamberin gelmesi, en son müceddidin gelmesi ve kıyamete yakın bir zamanda, ahirzaman alâmetlerinin ortaya çıkması ve bunların bilfiil yaşanıp anlatılmasıdır. İşte bizimki o kısma girer” dedi.



İlâhiyatçı Şemseddin Çakır, ahirzaman âlametlerini anlattı.

“BEDİÜZZAMAN İMAN DAVASI İÇİN ÇALIŞTI”

Gazetemiz yazarlarından tarihçi Latif Salihoğlu da “Her hâl ve şart altında davayı savunmak” konulu bir konferans verdi. Seminerde konuşan Latif Salihoğlu, Bediüzzaman Hazretlerinin, hayatının her safhasında “iman davası” için çalışıp çırpındığını, en zor şartlarda, en çetin mahkemelerde yine aynı davayı savunduğunu örneklerle takdim etti. Salihoğlu, “Said Nursî’nin bütün hayatı bu minval üzere cereyan etti. Kendi şahsını hiç düşünmedi. Her türlü ezaya, cefaya, işkenceye sırf bu iman hizmeti için katlandı” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA YALÇIN MERSİN

“Bİrdİk, birleştik binler olduk kaynaştık tanıştık. Gaziantep İl Temsilciliğinin organize ettiği “okuma programı”na Mersin ili olarak dahil olduk. Merkez hizmet binası salonun dolduğu, değişik çevre illerden gelen kardeşlerle hasbihal ettik. Nesebî kardeşlikten daha yakın olduğumuz bu programları kesinlikle kaçırmamalıyız. Yıl başında Mersin’de yapacağmız okuma programına bu vesile ile davet etmiş olalım.



Programa çevre illerden de yoğun katılım oldu.​



ABDULKADİR ÖZER DİYARBAKIR

“Çok şükür nurlarla dolu üç gün geldi geçti. Ardında damağımızda unutamayacağımız tatlı bir 111’deki samiyeti dolu dolu yaşattı Antep. ‘Hizmet rehberini al da gel’ konu başlığında tertiplenen programla Antep’ten şevkle ve 111 kuvvetiyle hizmete sarılma sevinciyle ayrılıyoruz.

KİLİS

KİLİS Yeni Asya ve Risale-i Nur okuyucularını da temsilen ve selâm ve duaları ile katıldığımız yazarlarımızın programından dolu dolu istifade ettik. Allah’a şükür. Devamını da isteriz...

EBUZER YALÇINKAYA ADIYAMAN

Gazİantep’te düzenlenmiş olan okuma ve seminer programına Adıyaman Yeni Asya okuyucuları olarak katıldık, çok istifade ettik Cenab-ı Allah devamını nasip etsin inşallah.