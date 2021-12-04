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5 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Gerçek enflasyon üç katı

04 Aralık 2021, Cumartesi 22:27
TÜİK, doların yaklaşık yüzde 30 arttığı Kasım ayında aylık enflasyonu yüzde 3,51, yıllık enflasyonu ise yüzde 21,31 olarak açıkladı. Türkiye’de birçok temel gıda maddesine yılbaşından bu yana ciddî oranda zamlar gelirken ve zam haberlerinin ardı arkası kesilmezken TÜİK’in açıkladığı enflasyon tartışma meydana getiriyor.

Gazeteduvar’ın haberine göre, TÜİK, yüzde 21,31’lik enflasyonu hesaplarken bir ürün sepeti oluşturuyor. Bu sepette bulunan 415 ürünün fiyatı ay boyunca denetlenerek artış veya azalışlar kontrol ediliyor. Her yıl bazı ürünler sepetten çıkarılırken bazı ürünler ise ekleniyor. TÜİK’in enflasyonu hesaplarken kullandığı ürün sepeti uzun yıllardır enflasyon tartışmalarının odak noktalarından biri olmuştu. Öyle ki kurum, 2015’e kadar doğrudan sofralara giren peynir, zeytin, şeker, yumurta, çiçek yağı, zeytinyağı, makarna ve ekmek gibi hiçbir ürünü enflasyon hesabına dahil etmiyordu. TÜİK’in yayınladığı tartışmalı enflasyon verilerinin yanı sıra, bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay enflasyon verilerini yayınlıyor. ENAG’a göre TÜİK’in yüzde 21,31 olarak açıkladığı Kasım ayı yıllık enflasyon verisi yüzde 58,65. ENAG, kendi internet sitesinde enflasyon hesaplarken kullandığı yöntemleri detaylı bir şekilde açıklıyor ve TÜİK’in enflasyon sepetinde kullandığı 418 ürünün 79’unu kendi hesaplamalarında kullanmadıklarını belirtiyor.

Haber Merkezi

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