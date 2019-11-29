Gıda enflasyonu yüzde 40’a dayandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden fiyatlarını her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarken, yılın ilk 11 aylık döneminde yüzde 36,3 son bir yıllık dönemde ise yüzde 38,9 oranında arttı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, halkın en yoksul kesiminin gelirinin büyük bölümünü ayırmak zorunda olduğu gıda harcamalarındaki artış Kasım ayında yeniden hızlandığını belirterek, “Kasımda yüzde 3,8 oranında artan gıda fiyatlarında son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 38,9’u buldu” dedi. TÜİK’in en son açıkladığı Hanehalkı Tüketim Harcaması araştırmasına göre 2018 yılında Türkiye’deki en yoksul yüzde 20’lik kesim harcamalarının yüzde 28,7’sini gıda için yaparken, en zengin yüzde 20’lik kesim ise gıdaya en yüzde 15,4 oranında pay ayırdı. Gıdanın harcamalar içerisindeki payı Türkiye genelinde ise yüzde 20,3 olarak ölçüldü. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar, harcamalarının büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda bulunan yoksulların enflasyonunu zenginlere göre çok daha fazla etkiliyor. Ankara – Adnan Solmaz



Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.