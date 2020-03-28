Gün birlik günüdür

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara yaptığı çağrılarla toplumsal dayanışma mesajları verdi.

Toplumsal dayanışma ve birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çeken Yavaş, yardım kampanyası başlattıklarını vurgulayarak hem kurumlara hem de yardımseverlere şu çağrıda bulundu: “Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye de bu vesile ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önceden ithal edilmiş ve Et ve Balık Kurumu’nun stoklarında bulunan 60 bin ton civarındaki eti bedava değil ama belediyelere ucuz miktarda verdiği takdirde malum önümüz Ramazan ve komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesi gereğince biz bunu değerlendirerek, dağıtmak istiyoruz. Sanıyorum bütün belediyelerde bunlardan yararlanacaktır. Devir dayanışma ve birlikte olma günüdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmesi için web sayfası üzerinden yardım kampanyası başlattık. Buna da destek olacağınızı umuyorum. Unutmayın gün dayanışma günüdür. Bu süreci hep beraber atlatacağız.”

Ankara - Ahmet Terzi