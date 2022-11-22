Hadis ve Siyer Alimi, Prof. Dr. Raşit Küçük Hoca dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat eden ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Daha önce Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliği, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi başkanlığı görevlerini yürüten Küçük için ikindi vakti Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

Eşi Nesrin Küçük, kızları Ayşe Mertoğlu, Büşra Küçük, Sümeyye Özyurt ve Hatice Özyurt ile damatları Suat Mertoğlu, Ömer Özyurt ve Zeki Özyurt, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazında, Küçük'ün dostları, öğrencileri ve yakınları saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da aynı vakitte camiden naaşı kalkan merhume Hatice Yüksel'in cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından merhum ve merhume için dua eden ve helallik alan Erbaş, Küçük'ün tabutunun önünde tezkiye konuşması yaptı.

TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da merhuma Allah'tan rahmet dilerken, alimin ölümünün, alemin ölümü gibi olduğunu söyledi.

Küçük'ün iyi bir mürşit olduğunu belirten Şentop, "Kendisiyle muhatap olduğunuzda, yan yana geldiğinizde, yakınında olduğunuzda size sirayet eden bir hal vardı. Hocamızın bu bakımdan birçok kişinin hayatında sadece ilmiyle değil, haliyle de etki eden yönleri vardı." dedi.

Kendisinin de öğrencilik yıllarında Küçük'ün sohbetinden istifade etme imkanı bulduğunu dile getiren Şentop, "O tarihlerden beri muhabbetimiz devam etti. Son olarak da 15 gün kadar önce hastanede ziyaret etmiştim. O teslimiyet halini kendisinde her aşamada görüyordunuz. 1987'de tanıdığım haliyle vefatına yakın hali arasında hiçbir fark yoktu. Cenab-ı Hakk hepimize bu şekilde bir hayat nasip etsin. İlmiyle amil olmayla, hal ehli olmayla vasıflanacağımız hayatlar nasip etsin. Hocamız bizim bu anlamda örneğimizdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bütün dostlarına, milletimize de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından musalla taşından alınan Küçük'ün tabutuna TBMM Başkanı Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da omuz verdi.

İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına katkı sunan ve binlerce öğrenci yetiştiren Küçük'ün cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedildi.

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Hadis ve siyer alimi: Prof. Dr. Raşit Küçük

Öğretim üyeliği süresince 40'a yakın öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını yapan Küçük, tebliğler, bildiriler, müzakereler ve ansiklopedi maddelerinde de birçok çalışmaya imza attı.

Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat eden, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Raşit Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

Antalya Akseki'nin Menteşbey köyünde 1947'de dünyaya gelen Küçük, ilk ve orta öğreniminin ardından Antalya İmam-Hatip Okulundan mezun oldu.

Konya Yüksek İslam Enstitüsünde yüksek öğrenimini tamamlayan Küçük, 1975'te Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda dört yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünde hadis ve İslam ahlakı alanlarında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Raşit Küçük, 1978'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde doktora çalışmalarına başladı. Doktora kabulü için "Abdullah İbnü'l-Mübarek ve Hadis İlmindeki Yeri" ve "Hicri İkinci Asır Müellifleri" adlı iki ayrı çalışma takdim etti.

2003'te profesör unvanını aldı

İdari görevlerde de bulunan Küçük, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin oldu.

Doktorasını 1984'te "Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi" adlı teziyle, geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Küçük, 1997'de doçent, 2003'te profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Raşit Küçük, Marmara Üniversitesi Senatosu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu İlahiyat Milli Komitesi üyeliği ve başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığını 2011'de yapmaya başlayan Küçük, 2014'te kurumdan emekli oldu. Aynı yıl başladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığını ise bu yıl eylül ayına kadar sürdürdü.

Küçük, 2012'den itibaren Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) asil üyesi olarak olarak görev yaptı, çok sayıda vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu üstlendi.

Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü

"Sevgi Medeniyeti" adıyla yayımlanan doktora teziyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "fikir" dalında birincilik ödülünü alan ilahiyatçı Küçük, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında Üstün Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü.

Raşit Küçük, öğretim üyeliği süresince 40'a yakın öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını yaptı, tebliğler, bildiriler, müzakereler ve ansiklopedi maddelerinde de birçok çalışmaya imza attı.

Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katılan Küçük, ilmi ve akademik çalışmalarında hadis ve siyer alanlarında yoğunlaştı.

Küçük'ün kaleme aldığı eserler arasında "Siyer", "Sevgi Medeniyeti", "Türk Milli Eğitiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri", "Peygamberimizden Hayat Ölçüleri: Riyazu's-Salihin (asm)" ve "Hazret-i Muhammed Siyer-i Nebi (asm)" eserleri yer alıyor.