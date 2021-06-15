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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Halk getirir, halk götürür

15 Haziran 2021, Salı 01:18
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CİHANGİR İSLAM: SÜRPRİZ ŞEKİLDE ÖZAL’I SEÇEN HALK, YİNE SÜRPRİZ ŞEKİLDE BİLETİNİ KESTİ.

13 BİNDEN 806 BİNE

“Siyasî tarihe bakın. Halk kendi dediğini, eldekiler içinde de en makulünü yaptı. Birkaç yıl önceki laflar sizin de kulağınıza gelmiştir; ‘Kazanamayız, kazansak da vermezler.’ Sonuç: Belediye seçiminde 13 bin fark 806 bine çıktı.”

BU İKTİDAR DA GİDİCİ

“Belediye seçimleri moral yükseltti. Halk benzer bir dersi geçmişte Özal hükümetine de verdi. Özal'ı sürpriz bir şekilde iş başına getirdi, ama yine sürpriz bir şekilde biletini de kesti. Bugün artık bu iktidarın da gidişinden bahsedebiliyoruz.”

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Halk getirir, halk götürür

CHP Milletvekili Cihangir İslam, belediye seçimlerinde muhalefetin başarısını hatırlatarak iktidarı halkın getirdiğini ve yine halkın götüreceğini söyledi.

CHP Milletvekili Cihangir İslam, Artı TV’de gündeme ve siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam, suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarının gündemde olmasına ilişkin, “Eğer yargı bunların üzerine giderse, yasama bunların üzerine giderse, devlet kendini bu hastalıklardan temizlerse bu tip videolar ilgi odağı haline gelmez” yorumunda bulundu. İslam, “Mafya-medya-belediyeler- iktidar meselesi gerçekten gündeme oturdu. Tabii başta şunu not edeyim; Türkiye’deki gündemin bu şekilde belirlenmesi hem kamuoyu hem de siyaset için çok sağlıklı bir gelişme değil. Ama bir şekilde şeffaflığın, hesap sorulabilirliğin olmaması, ifade özgürlüğünün baskı altına alınması yani devlet içerisinde yapılan pek çok şeyin vatandaşlar için kapalı durumda olması tabii ki böyle bir hastalıklı ortamı besliyor diyebiliriz. Şimdi ben konunun detaylarına girmeyeceğim. Şu çizgiyi çekmek istiyorum; Türkiye’nin siyasetini bu tip videolar belirlememeli. Fakat Türkiye’de yargı mekanizması iddia ile müddei ayrımını yapmalıdır. Yani savcıların harekete geçmesinden bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

Kritik noktalarda yanlış yapmıyor

Vatandaşların kritik noktalarda doğru tavır aldığına vurgu yapan İslam, belediye seçimlerinde muhalefetin başarısını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: “Belediye seçimlerinde şunu gördük; bundan birkaç sene önceki laflar sizin de kulağınıza gelmişti, kazanamayız kazansak da vermezler. Kırpıla kırpıla 13 bin farka geldi, YSK’nın kararıdır kabul diyelim. Bir fark bile yeterli değil midir bir seçimi almak için? Bunu yeterli bulmadı siyasi iktidar. Ama burada en önemli nokta toplumun buraya verdiği cevaptır. 13 bin fark 806 bine çıktı. Beni en çok umutlandıran, siyasi çözümlerimiz veya geldiğimiz mahalleler farklı olabilir, ama ben bu halkın bütünüyle bu halkın kritik noktalarda yanlış yapmadığını gözlemledim” dedi.

Geçmişte de benzer bir ders vermişti

“SiyasÎ tarihimize bir bakın, kendi dediğini ama eldekiler içinde de en makulünü bir şekilde gündeme getirdiğini görürsünüz” diyen İslam, “Benzer bir dersi geçmişte Özal hükümetine de verdi. Özal’ı sürpriz bir şekilde iş bakına getirdi, ama yine sürpriz bir şekilde biletini de kesti. Çok şükür ki böyle bir halka sahibiz. Ben siyasetçi olarak bu insanlara layık olmanın kaygısını içimde taşıyorum, daha da fazla taşımam gerektiğine inanıyorum. Bütün siyasetle uğraşan arkadaşlarımın da buna inandığını düşünüyorum. Belediye seçimleri çok güzel bir örnektir moral yükseltmiştir. Bugün artık iktidarın gidişinden bahsedebiliyoruz. Burada üzerine odaklanacağımız nokta ‘aman ille de gitsinler’ meselesi değil ‘biz daha iyisini yaparız o yüzden gelmek istiyoruz’ meselesidir!” ifadelerini kullandı.

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