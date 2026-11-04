Sanayi yatırımları Türkiye’yi terk ediyor

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, “İhracatımızın yüzde 43’ünü Avrupa’ya yaptığımızı düşünürsek bu dönüşüm Türkiye için gerçekten hayati önemde. Avrupa Birliği ihracatın kurallarını yeniden yazdığı bir dönemde siz ne yaptınız? Türkiye’yi üç senede sanayisizleştirmeyi başardınız. Literatüre yeni bir deyim kazandırdınız Sayın Bakan. Açık söyleyeyim, siz tarihin en başarısız sanayi bakanısınız” dedi.

Elektrikli araç ve batarya yatırımlarının Macaristan’a gittiğini savunan Arpacı, fabrikaların kapanması ve üretimin farklı sektörlere kayması üzerinden sanayi politikalarını eleştirdi. Arpacı, “2 bin 400 fabrika satılık, geçen seneye göre yüzde 60 arttı, yeni OSB’ler yapıyorsunuz ama mevcut fabrikalar gidiyor. İnsanlar dikiş makinesini, nakış makinesini, kesim makinesini satıp kahve makinesi almaya başladı. İnsanlar tornasını, CNC tezgâhını satıp masa, sandalye, ocak, fırın alıp restoran işine giriyor. Türkiye birbirine kahve satarak mı zenginleşecek?” diye konuştu. Ankara - Anka

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