Halkın yarısı hayır diyor

Metropoll Araştırma şirketinin aralık ayı raporunda Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onaylamayanların oranı yüzde 49,7.

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre halkın neredeyse yarısı Libya’ya asker göndermesini onaylamıyor. Metropoll Araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı’ adlı aralık ayı raporunda halka ekonomiden siyasi eğilime kadar birçok konuda sorular yöneltildi. Kamuoyu yoklamasına göre, meclisin 325 oyla kabul ettiği Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onaylamayanların oranı yüzde 49,7. Tezkereyi desteklediğini söyleyenlerin oranı yüzde 37,7 olurken yüzde 12,7’lik kesim ise çekimser olduğunu belirtti. Araştırmada, “Türkiye’nin NATO üyeliğini devam ettirmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57,9’u “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 28,4’lük kesim ise NATO üyeliğine karşı çıkarken, fikri olmayan ya da yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Yüzde 77 gelecekten endişeli

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, “Araştırmalarımız, ülkemizde siyasi kutuplaşmanın, sosyal yabancılaşmanın, gelir dağılımında bozulmanın, alt kimliklenme eğiliminin yükseldiğini gösteriyor” ifadelerine yer verilen raporda, çoğunluğun gelecek ilgili kaygılı olduğu yazıldı. Kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 77,7’si gelecekten endişe ettiğini söylerken her beş kişiden biri ise endişeli olmadığını belirtti.

PARLAMENTODAN MUTABAKATA RED

Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan askerî işbirliği mutabakatı Libya’daki parlamento tarafından reddedildi. Alman haber ajansı dpa, kararın Libya’nın doğusundaki yönetimi destekleyen parlamento tarafından alındığını bildirdi. Habere göre parlamento ayrıca Türkiye ile mutabakat imzalayan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el Sarraj’ın “vatana ihanet” suçlaması ise yargılanmasına oybirliği ile karar verdi. DW Türkçe’nin haberine göre, Libya’nın batısında bulunan Trablus merkezli hükümet ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019’da “Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini Perşembe günü 184’e karşı 325 oyla kabul etmişti.

ABD ile Rusya ilişkisinde tarafsızlıktan yana

‘Türkiye’nin Nabzı’ raporunda, gündemdeki sıcak konulardan ABD ile Rusya ilişkilerine de değinildi. Katılımcılara iki ülke arasındaki rekabette Türkiye’nin nasıl bir tutum izlemesi gerektiği soruldu. Anket sonucunda, Türkiye’nin yarısının tarafsızlıktan yana olduğu ortaya çıktı. Katılımcılara sunulan seçenekler arasından “Ulusal çıkarları gereği tarafsız hareket etmeli” yüzde 50,6’nın cevabı olurken, ABD veya Rusya ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunanlar neredeyse aynı oranda kaldı. ABD’den yana yanıt verenlerin oranı yüzde 13,1, Rusya diyenlerin oranı ise yüzde 14,4 oldu. Fikrim yok diyenlerin veya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 21,8.

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Askerî okula hava saldırısı

Libya’nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter’e bağlı savaş uçaklarının başşehir Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesindeki askerî okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci 30 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi’nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti. Hastane yetkilileri, ölenlerin çoğunun 18 ila 25 yaşında olduğunu belirtti. Yakınlarının vefat ettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Öte yandan, yaralılar hakkında bilgi almak isteyen ailelerle hastane güvenlik görevleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Trablus - aa

Dışişleri’nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus’taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurları tarafından 4 Ocak’ta akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askerî öğrencinin vefat etmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadesi yer aldı. Ankara - aa